"Dieci anni? Macché si è giocato ieri"

di Michele Bufalino

Quando si pensa alla sfida tra Pisa e Perugia non si può non pensare a Francesco Favasuli, storico capitano nerazzurro, in squadra dal 2010 al 2014 con oltre 100 presenze. Fu suo il sigillo che consegnò nelle mani della squadra di Pagliari, nel 2012-2013, il biglietto della finale con il Latina, riportando in 60 secondi il risultato in parità nella semifinale playoff contro gli umbri, facendo la differenza tra inferno e paradiso.

Favasuli, a distanza di ormai quasi 10 anni, che emozioni porta dentro di sé?

"Il ricordo di quella partita rimane ancora vivo e bellissimo, ancora oggi è come se fosse il giorno dopo. Un’emozione indescrivibile a parole. Tutta la stagione è stata bella perché facemmo qualcosa che nessuno si aspettava. Peccato per la finale con il Latina, ma questo è il calcio".

Quei 60 secondi furono interminabili.

"Ricordo sia la delusione e sia l’amarezza degli attimi precedenti, dopo aver subito il gol del 2-1. Accadde tutto molto velocemente. Un susseguirsi di emozioni che ci portò dalla tristezza alla gioia. Fu bellissimo andare a esultare sotto la curva dei tifosi, arrivati in massa da Pisa".

Fu una stagione molto particolare e vi ritrovaste dopo esservi persi per strada.

"Partimmo bene con Alessandro Pane in panchina, poi dopo gennaio ci fu un calo evidente. A poche giornate dalla fine tornò Dino Pagliari e fu una bellissima cavalcata. Con una lunga striscia di vittorie passammo dall’essere fuori dai playoff a ritrovarci a giocare la finale. Quell’esperienza ci arricchì molto a livello umano, fu un grande percorso".

Manca da molto da Pisa. Ha in programma di tornare anche da spettatore?

"Ho ancora tanti bei ricordi e tanti amici e ho la promessa con Gabriel Raimondi di tornare a salutare tutti, mi piacerebbe portare anche i bambini che sono cresciuti, chissà forse nel finale di stagione potrei venire a vedere una partita all’Arena Garibaldi". A Pisa molto è cambiato in questi anni. Cosa augura ai tifosi nerazzurri?

"Vedo che il Pisa sta facendo molto bene, Anche se non ho seguito molto le vicende societarie, pur rendendomi conto che l’aria è cambiata, posso dire, da esterno, che c’è stata grande continuità nei risultati e nella guida tecnica e sono felice di aver visto il Pisa essere molto competitivo in un campionato di Serie B difficile come questo. Spero che il Pisa possa andare in Serie A, se lo meritano la città e i tifosi".

Quest’anno per la prima volta si è seduto in panchina, diventando il vice allenatore della Nocerina. Come valuta questa esperienza?

"Mi sto trovando bene, è una bellissima esperienza. Sono il vice di Alessandro Erra, abbiamo avuto momenti particolari all’inizio dell’anno perché abbiamo cambiato società, ma siamo stati bravi assieme allo staff a tenere botta".