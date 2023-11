Derby tra Pediatuss Casciavola e Cascina nel weekend di volley

Casciavola (Pisa), 3 novembre 2023 - Tempo di derby per la PediaTuss Casciavola che sabato alle 21 al Pala Pediatrica attende la visita della Pallavolo Cascina. Due squadre che arrivano alla partita dell’anno con stati d’animo diversi: in casa casciavolina c’è da smaltire la sconfitta interna subita ad opera della Pallavolo Follonica, mentre l’avversario arriva con il morale a mille dopo le due vittorie consecutive. La squadra di Tagliagambe ha lavorato con grande intensità sul campo, ma si è cercato anche di lavorare a livello mentale per superare la sconfitta pensate di sabato. Le rossoblù sono consce che dovranno sfoderare una prestazione sopra le righe per avere la meglio delle avversarie e rilanciarsi così in campionato. Al netto dell’assenza di Vaccaro ancora alle prese con un problema alla spalla e di qualche piccolo acciacco che ha colpito Messina e Gori, che però saranno regolarmente al loro posto, la truppa rossoblù sarà così composta: palleggiatori: Liuzzo, Panelli: centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero, Marsili; opposti Sgherri, Barsacchi; liberi: Tellini, La Rocca. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire delle 20:45. Dopo la vittoria di sabato scorso contro l’Oasi Viareggio, torna a mettersi in viaggio la Katinka Travel Casciavola per andare ad affrontare la matricola PSB Capannoli. Una partita delicata perché le padrone di casa andranno alla ricerca di punti buoni per cercare di allontanarsi dalla zona critica della classifica. Si tratta di un avversario che ha racimolato i suoi punti grazie ad una bella vittoria sul Lunigiana Volley e sul campo di Filattiera che sappiamo bene quanto sia difficile da espugnare. Di contro le casciavoline vengono dal bel successo contro l’Oasi, una vittoria ottenuta in rimonta e che ha visto la squadra rossoblù concludere in crescendo. La stessa intensità vista negli ultimi due set servirà fin dall’inizio, perché per vincere fuori casa servono sempre prestazioni di alto livello e costanti nel corso della gara. Giocatrici tutte a disposizione di coach Lazzerini, ad eccezione di Gherardi ai box per infortunio. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini, Gherardi; opposti: Grande, Corsini; libero: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel 2, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

M.B.