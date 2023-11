Definizione e analisi di Aquilani: "Per dare un senso e una continuità"

Un Pisa ‘Supervissuto’, come la celebre serie sulla vita di Vasco Rossi che racconta glorie cadute del cantante. E proprio come il ‘Blasco’ nazionale anche Aquilani cerca un ‘senso a questa storia’: "Per noi la partita con il Brescia – spiega – è vitale". E argomenta così: "Abbiamo già vissuto situazioni analoghe nei mesi scorsi: ovvero vittorie esterne importanti seguite poi da tonfi interni. Stavolta non vogliamo compiere lo stesso percorso, anzi vogliamo invertire la rotta affrontando con intelligenza questa partita. A Bolzano abbiamo vinto una gara molto difficile e adesso dobbiamo finalmente dare continuità ai nostri risultati".

Per farlo Aquilani ha una rosa quasi al completo. Fuori Marin per squalifica, out il ‘solito’ Tramoni, ecco però il recupero pressoché pieno di D’Alessandro, Gliozzi, Arena, Gliozzi e – in un certo qual modo – Torregrossa. "Finalmente in attacco siamo anche numericamente apposto. Chi gioca meno, come chi trova più spazio, si allenano alla grande e questo mi mette in difficoltà sulle scelte". Opzioni non scontate anche in mediana dove l’assenza di Marin è, per assurdo, la più complessa da superare alla luce delle caratteristiche uniche del rumeno. Un’alternativa (più facile che la scelta ricada su Piccinini ndr.) potrebbe essere rappresentata da Nagy: "La cessione a gennaio? Ebbene, mi sono confrontato con il ragazzo e abbiamo parlato. Simili frasi possono creare confusione, ma si è trattato di un problema di traduzione. Che Nagy voglia giocare di più lo capisco, ma il resto è stato tradotto male. Era giusto però parlarne perché certe frasi possono creare malumori nel gruppo". "Insomma – chiosa Aquilani – non esiste alcun tipo di problema. Poi, a gennaio, chi non è contento e vuole cambiare squadra potrà farlo: siamo aperti a tutto e faremo il meglio per il Pisa. Oggi però l’intero gruppo è dentro alla causa nerazzurra in modo totale".

All’Arena si giocherà comunque una partita con molteplici aspetti peculiari: dai guai per lo stadio, al ritorno di Maran. Dal rientro per la sosta ad una rivalità con il Brescia che è sempre stata accesa. "Stiamo affrontando – conclude Aquilani – un campionato difficile. La regola secondo la quale si può vincere o perdere contro chiunque è un dato di fatto. E’ sufficiente vedere il percorso del Lecco per rendersi conto che, in Serie B, può accadere di tutto. E’ un campionato dove si bada al sodo e al risultato. E proprio per fare punti ogni mezzo è lecito, anche proporre un tipo di calcio passivo che è agli antipodi del nostro modo di vedere le cose".