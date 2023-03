D’Angelo supera se stesso e il suo Pisa

Una Ferrari in confronto alla Twingo che arrancava nelle prime sei giornate del torneo. Ci perdonerà Rolando Maran per questo impietoso paragone, ma trovare un’immagine più significativa per celebrare il percorso tenuto dal Pisa sotto la gestione di Luca D’Angelo è compito praticamente impossibile. Nelle ventuno giornate vissute con il tecnico pescarese al timone – dalla settima alla ventisettesima – i nerazzurri sono stati capaci di raccogliere ben 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte. Tourè e compagni procedono a spron battuto al ritmo di 1,86 punti a gara, dietro soltanto all’imprendibile Frosinone: un passo sostenuto dai 32 gol messi a segno in questo arco temporale, a fronte dei 16 concessi agli avversari. Grazie a questa accelerazione poderosa lo Sporting Club ha riportato la media punti complessiva, cioè prendendo in considerazione anche le sei partite iniziali, sopra al punto e mezzo (1,52 per la precisione): con questo ritmo la proiezione finale è di 58 punti, un discreto bottino che cresce fino a 61 se i nerazzurri non dovessero riuscire ad alzare ulteriormente i "colpi".

L’impressione, però, è che questo gruppo abbia la possibilità di alzare ulteriormente il livello delle prestazioni e, di conseguenza, la possibilità di incamerare ancora moltissimi dei 33 punti ancora in palio fino al termine della stagione regolare. La truppa guidata da mister D’Angelo sta comunque facendo meglio della versione nerazzurra targata 2021-2022: il Pisa chiuse la scorsa stagione con 67 punti, grazie alla media di 1,76 punti a match. Quella squadra riuscì a imprimere un passo clamoroso nella prima parte del torneo, conquistando ben 40 punti nelle prime 21 giornate (media di 1,9 punti a partita). Però nel medesimo periodo in cui in questa annata lo Sporting Club è riuscito a risalire la corrente in modo poderoso, nello scorso campionato gli uomini del tecnico pescarese si "piantarono" (per così dire), raggranellando 33 punti con una media di "appena" 1,57 punti a partita. Il cammino fu costellato da 8 vittorie (due in meno di quelle centrate adesso), 9 pareggi (stesso numero) e 4 sconfitte (il doppio di quelle incassate oggi). Ma a marcare ancor di più la differenza tra il Pisa di un anno fa e quello attuale, mantenendo i parametri temporali dalla settima alla ventisettesima giornata, è il dato delle realizzazioni: 32 gol segnati oggi contro gli appena 22 di un anno fa, a conferma del fatto che la qualità media e il tasso tecnico individuale del gruppo è cresciuto in modo esponenziale. Allargando la visuale a tutte le stagioni nerazzurre vissute con D’Angelo in panchina, ci accorgiamo che l’attuale rendimento è identico a quello archiviato in Serie C nell’annata 2018-19, quando il Pisa chiuse la stagione regolare con 69 punti in 37 partite. L’anno dopo, nella prima stagione cadetta, lo Sporting Club concluse il torneo con 54 punti (media di 1,42) e nell’annata 2020-21 il Pisa si piazzò al quattordicesimo posto con 48 punti (1,26 di media). M.A.