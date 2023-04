D'Angelo prima di Pisa-Bari: "Servono risposte da tutti, anche da me"

Pisa, 22 aprile 2023 - A 24 ore dallo scontro diretto col Bari, Luca D'Angelo presenta il match dalla sala stampa dell'Arena Garibaldi. Domani lo scontro diretto con il Bari. Un suo giudizio sugli avversari? "Il Bari è una squadra che sta facendo molto bene, è una neopromossa che si può giocare le posizioni più importanti ed è in una posizione di classifica notevole. Giocano sulle ali dell’entusiasmo, dopo la promozione dello scorso anno. E’ tra le migliori di questo torneo". Come arriva la squadra a questo appuntamento? "Dovremmo avere tutti a parte De Vitis e Touré a disposizione. L’infortunio che ha lo mette nelle condizioni di dover mettere alla prova il dolore giorno per giorno. Se uno come lui, un combattente, avverte dei fastidi, dobbiamo solo proseguire con le terapie e aspettare che sia Idrissa a dirci che non ha più dolore e possa far parte degli allenamenti". Come sostituire Beruatto? Giocherà Esteves? "Intanto bisogna capire come sta Esteves. Oggi vediamo se ha i 90 minuti nelle gambe. Lui è uno di quelli che può sostituire Beruatto". Che risposte si aspetta dalla squadra dopo la prestazione di Terni? "Le risposte dobbiamo darle tutti, anche io. Mi aspetto risposte dalla squadra e da me stesso perché abbiamo una società che dal punto di vista umano ci mette nelle migliori condizioni di poter lavorare. Dobbiamo fare meglio di come stiamo facendo in questo periodo". Ci aspettano cinque finali da qui alla fine del campionato. E’ d’accordo? "Penso che questa mentalità si debba avere anche alla prima giornata perché le partite passano e non si rigiocano. Dovrebbe essere l’idea di base. La squadra ha fatto un grandissimo percorso, solo il Frosinone ha avuto una striscia positiva più lunga della nostra. Dobbiamo ammettere che non stiamo facendo bene, capirne il motivo e giocare con intensità". Il Pisa arriva a questo incontro peggio a livello mentale rispetto al Bari. Forse ha pagato la lunga rincorsa? "Cosa abbiamo pagato è difficile da dire. Dal punto di vista fisico la squadra sta bene e sono tutti ragazzi che si allenano con grande attenzione durante la settimana. Oltre all’aspetto mentale dobbiamo curare ciò che facciamo in campo. Chi è libero mentalmente gioca bene in campo e chi fa bene in campo poi gioca libero mentalmente. Dobbiamo fare una grande partite perché dobbiamo dare soddisfazione ai tifosi che riempiranno l’Arena Garibaldi". Com’è stata la settimana di Torregrossa? "Quando ha giocato nelle ultime due partite sapevamo che aveva un minutaggio intorno all’ora di gioco. Veniva da un periodo abbastanza lungo senza partite. Anche in nazionale ha fatto metà partita. Si è allenato con continuità questa settimana, ma Torregrossa credo debba darci quello che ci ha sempre dato". Michele Bufalino