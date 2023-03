D'Angelo prima di Modena-Pisa: "Giocheremo a viso aperto. Tutti a disposizione"

L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo

Pisa, 10 marzo 2023 - I nerazzurri affrontano una compagine che arriva da tre sconfitte consecutive: L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo presenta così il match dalla sala stampa dell'Arena

Il Modena viene da tre sconfitte di fila. Cosa si aspetta?



Sta facendo un buonissimo campionato. Tre sconfitte le ha avute in questa settimana complicata, ma ha voglia di riscattarsi. Cercheranno di giocare in maniera forte dal punto di vista temperamentale e noi dovremo rispondere con le nostre armi.



Che settimana è stata per la squadra? Stanno tutti bene?



I giocatori sono tutti a disposizione, la rosa è al completo.



Cos’ha pensato alla designazione arbitrale?



Volpi ha espulso Marin, ma in quella situazione poteva essere meno energico, ma allo stesso tempo il giocatore ha sbagliato a reagire in quel modo. Ha pagato perché è stato squalificato per due domeniche e anche una multa perciò la lezione l’ha imparata. Il var invece a mente fredda avrà capito che è stato un errore non concederci il rigore in quella partita.



C’è possibilità di vedere Torregrossa-Moreo-Gliozzi ancora una volta?



Sì, sono tutti abili e arruolabili. Può essere anche che giochino domani di nuovo loro tre dal primo minuto. Il problema col Palermo non era la loro presenza in campo contemporaneamente. Moreo è più bravo se giostra alle spalle di due attaccanti



Tramoni invece? E’ un po’ che non gioca titolare



Anche lui è a disposizione. Abbiamo molti giocatori bravi in attacco, ognuno dev’essere bravo e capace di ritagliarsi il suo spazio.



La coppia Gliozzi Moreo non ha ancora prodotto gol su azione. A che punto siamo della loro intesa?



Secondo me stanno facendo bene, Gliozzi anche in termini di reti segnate. Ne ha fatte 9. Per Moreo non è stato semplice, perché cambiare squadra in corso d’opera è sempre difficile, ma da qui a fine campionato farà bene.



Hermannsson potrebbe tornare a giocare a destra?



Io considero di avere ben tre giocatori a disposizione sulla destra. In base a quello scegliamo il tipo di giocatore. La scelta è molto varia per domani.



In trasferta il Pisa sta avendo un ottimo cammino. Cosa si aspetta?



Vogliamo vincere e fare meglio dell’avversario. Sappiamo che non è semplice perché è una squadra buona che sta facendo un campionato importante da neopromossa. E’ importante la mentalità con la quale la squadra va in campo.



Beruatto invece tira la carretta da inizio campionato. Lì le alternative sono minori. Potrebbe aver bisogno di riposo? E quale potrebbe essere l’alternativa



L’alternativa sarebbe Esteves, ma penso che Beruatto sia così forte che, a meno che non sia lui a chiedermi di non giocare, giocherà sempre perché fa la differenza.



Il Modena è la squadra che ha pareggiato meno in questo campionato e gioca sempre a viso aperto. Vi può facilitare?



Giocheranno anche domani a viso aperto, è una loro caratteristica. Contro le difese chiuse fanno fatica tutte le squadre del mondo. Non è mai facile. Se in futuro dovesse capitare ancora una situazione simile dovremo trovare il metro per scardinare queste difese. Non darei merito agli altri, ma forse è stato demerito nostro. I moduli vincenti in assoluto non esistono.



Touré ha speso tanto, come l’ha visto nell’ultima partita?



Touré sta benissimo, non ha nessun tipo di problema. E’ giovane e avrà più problemi tra una trentina d’anni (ride ndr.)



A Modena ci saranno tanti tifosi nerazzurr.



Sappiamo che dal punto di vista della tifoseria non abbiamo problemi ed eguali. I nostri tifosi sono sempre presenti in massa e come accaduto in tantissime trasferte anche domani saremo spinti da tanti tifosi nel settore ospiti.

Michele Bufalino