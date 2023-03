D’Angelo non ci sta: "Abbiamo giocato meglio del Modena"

Una partita diametralmente opposta rispetto a quella giocata contro il Palermo per il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo, nella sua analisi post gara dal Braglia di Modena: "Questa è una sconfitta che non ci sta per la mole di gioco che abbiamo prodotto – dichiara il tecnico nerazzurro –. Così come il Palermo aveva giocato meglio contro di noi oggi è successo il contrario". Non è d’accordo con il pensiero di Giovanni Corrado l’allenatore nerazzurro, quando si parla di mancanza di cattiveria in campo: "Se è mancata la cattiveria? Non voglio neanche pensarlo, ho visto i ragazzi impegnarsi al massimo - prosegue il tecnico nerazzurro -, ma non sono stati bravi nella rifinitura e al tiro". L’allenatore chiarisce anche il cambio nella ripresa, con l’ingresso di Gargiulo, già provato come terzino sinistro fin dal primo allenamento di questa settimana, al posto di uno spento Beruatto: "Beruatto era un po’ stanco - ammette il tecnico -, sapevo che a sinistra però serviva un giocatore esclusivamente di spinta, ecco perché ho preferito Gargiulo a Esteves". Tante le occasioni da gol del Pisa secondo l’allenatore: "siamo arrivati molte volte a ridosso dell’area di rigore e abbiamo sfiorato il gol con Calabresi e Touré nel primo tempo, in più abbiamo fatto tanti cross che non abbiamo capitalizzato - continua -, poi nel secondo tempo abbiamo avuto tante altre occasioni tra Masucci, Tramoni e Gliozzi. Ci è mancata concretezza nella conclusione, ma non nella convinzione". "Prendere gol all’inizio delle partite è diventato un problema, perché sapere sempre di dover recuperare non è semplice. Anche dal punto di vista psicologico la squadra ne può essere colpita ed è necessario invertire questa tendenza".

Oggi la squadra osserverà un giorno di riposo prima di tornare ad allenarsi lunedì dai campi di San Piero, per preparare la prossima sfida contro il Benevento di sabato prossimo, di fatto la squadra peggiore del torneo nel rendimento in esterna.

Michele Bufalino