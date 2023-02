D’Angelo e la tentazione turn-over Il nome in più è Torregrossa

di Michele Bufalino

A Parma potrebbe essere tempo di ‘turnover’ per dare spazio a chi, venerdì sera, contro il Perugia, è entrato a partita in corso o non ha giocato. Oltre alla scelta quasi obbligata in difesa tra i centrali, con Barba e Caracciolo, mentre D’Angelo costringerà Beruatto a stringere i denti, sulla destra Calabresi potrebbe concretamente prendere il posto di Esteves. A centrocampo invece sarà, con molta probabilità, nuovamente il turno di Gargiulo, pronto a rilevare Marin, a causa della squalifica del rumeno. Proprio a Gargiulo non è stato concesso nemmeno un minuto nel corso dello scorso match, ma solo per scelta tecnica. Oltre all’ex Modena, salgono con decisione le quotazioni di Matteo Tramoni, anch’esso rimasto in panchina venerdì sera e di Stefano Moreo, sostituito al 41’ del primo tempo a causa dell’espulsione di Hermannsson, con D’Angelo che ha sacrificato l’ex calciatore del Brescia per restituire equilibrio alla squadra. Per spaccare la partita c’è pur sempre l’opzione Sibilli, entrato al 71’ nel corso dell’ultimo match e ultimamente in gran forma, determinato a farsi ben valere, dopo le scorie di gennaio, con le trattative di mercato che lo avevano temporaneamente costretto a rimanere fuori dai radar della squadra nerazzurra.

E poi c’è Torregrossa, che potrebbe giocare anche uno spezzone di partita, dopo due mesi di stop. C’è Tano Masucci, sempre pronto a essere a disposizione quando viene chiamato in causa, per non parlare di Giuseppe Mastinu, rimasto in nerazzurro dopo essere stato, anche lui, al centro di news di mercato nel corso della finestra invernale. D’Angelo ha anche concesso a Lisandru Tramoni di giocare l’ultima partita casalinga della Primavera, con i nerazzurri che hanno battuto 1-0 l’Imolese. Il tecnico di Pescara, nonostante un po’ di emergenza in difesa, dovuta alle condizioni di Rus e alla squalifica di Hermannsson, può contare su un gruppo più che affidabile di potenziali titolari anche tra i panchinari.

La stagione 2022-23 ha finora offerto solo un paio di turni infrasettimanali, per un campionato che, diversamente dagli anni precedenti, non ha visto mai accavallarsi il calendario. Merito di una scelta ponderata in Lega B, quando i vertici, di concerto con i club, hanno deciso di non fermarsi in occasione dei Mondiali in Qatar. Negli anni precedenti invece, tra impegni e le problematiche del Covid, i turni infrasettimanali spesso si sono moltiplicati. Il metodo D’Angelo ha però spesso portato benefici proprio in occasioni degli accavallamenti del calendario, con i nerazzurri che hanno quasi sempre, a parte rarissimi casi, ottenuto punti dalle partite del martedì e, più in generale, dai trittici di gare concentrati all’interno di una settimana. Grazie alla rosa lunga e ai tanti potenziali titolari, il Pisa ha così l’opportunità concreta di far punti cercando di scardinare le avversarie Parma e Palermo nelle prossime due gare.