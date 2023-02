D’Angelo corre più veloce di Pecchia Ma nel girone di ritorno meglio il Parma

Divise da un solo punto in classifica, Parma e Pisa arrivano allo scontro di domani sera al Tardini con un percorso molto simile, nelle ultime giornate, seppur altalenante. I nerazzurri ad esempio hanno una maggiore continuità in questo girone di ritorno, avendo ottenuto 9 punti in 7 partite, ma essendo in striscia positiva e avendo vinto due delle ultime 3 gare. Il Parma ha invece ottenuto un punto in più, ma arriva da prestazioni estremamente altalenanti, conquistando 10 punti, ma con 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Nelle ultime tre gare il Parma ha ottenuto un pareggio, una sconfitta e una vittoria, quest’ultima nel rocambolesco 3-4 con cui gli emiliani si sono sbarazzati, in 9 uomini, del Frosinone di Grosso in trasferta, per una gara che restituisce grande morale alla squadra di Pecchia, alla vigilia di un test importante come quello col Pisa. Ampliando invece lo spettro delle gare, si nota come D’Angelo sia il vero valore aggiunto dei nerazzurri, avendo ottenuto 36 punti in 20 partite da quando è in panchina. Ancora una volta i numeri premiano il tecnico di Pescara, visto che, a parte il Frosinone, nessuno ha fatto meglio dei nerazzurri nelle ultime 20 gare e il Genoa ha ottenuto gli stessi punti fatti dal Pisa. Nello stesso periodo invece il Parma ha ottenuto ‘solo’ 28 punti, mentre nel confronto con Maran Pecchia aveva ottenuto 9 punti contro i 2 dell’ex allenatore nerazzurro. Il risultato di questa rimonta ‘d’angeliana’ ha permesso così al Pisa di superare in classifica gli avversari, arrivando a questo incontro con 38 punti contro 37.

Allargando ancora lo spettro, entrambe le squadre hanno fatto meglio rispetto alle loro rispettive prime 7 gare del girone d’andata. Il Parma infatti ha ottenuto un punto in più, mentre i nerazzurri ben quattro, a dimostrazione di un miglioramento da parte di entrambe le squadre, pienamente in lotta per cercare la promozione in maniera più che ambiziosa, anche se passando dalla lotteria dei playoff, poiché i primi 2 posti della classifica appaiono lontani anni luce per provare la via della promozione diretta. Negli occhi spicca ancora lo 0-0 dell’andata, per una gara tutt’altro che noiosa, bensì ricca di colpi di scena, come i due pali colpiti da Gliozzi e Beruatto nel primo tempo, dopo tante occasioni da gol.

M.B.