D'Angelo: "Abbiamo recuperato Gliozzi, ma non ci sarà Torregrossa"

Pisa, 30 aprile 2023 - Il tecnico Luca D'Angelo ha presentato il match di domani contro l'Ascoli con qualche novità di formazione e recuperi dell'ultimo minuto. E’ stata una settimana difficile per la gestione del gruppo tra infortunati, squalifiche e questioni arbitrali. Come è andata? "I primi giorni c’era un po’ di delusione per quello che era successo. Bisogna però superare queste cose anche perché erano indipendenti da noi. Ciò che c’era da dire è stato detto quindi è inutile tornare sulla questione arbitrale. Ci ha fatto male soprattutto perché è capitata negli ultimi minuti e d’ora in poi tutte le volte che un arbitro toccherà palla sarà interrotto il gioco. Essere stati da cavia per questo non è stato piacevole". Chi avrà a disposizione domani? "Al 100% abbiamo recuperato Gliozzi, non recuperiamo Torregrossa e De Vitis, mentre Touré verrà con la squadra ma più che altro per fargli riassaporare il gruppo. La settimana prossima gli auguriamo che possa allenarsi a pieno regime con la squadra". Quali sono le tempistiche per Torregrossa e De Vitis? "Torregrossa ha avvertito un piccolo problema già dalla partita col Bari perciò è da valutare giorno per giorno, mentre De Vitis pensiamo di recuperarlo per le ultime due gare". Cosa si aspetta da questa partita? "Dobbiamo giocare una partita di grande intensità e concentrazione perché è vero che mancano dei giocatori, ma chi non giocherà non sarà da meno. Servirà una partita attenta dal punto di vista tattico e di grande motivazione per portare a casa i tre punti. Sappiamo che dovremo giocare con grande veemenza, è ciò che ci porta ad ottenere risultati". Ci saranno molte scelte obbligate "A parte Touré sono tutti pronti per giocare titolare compresi Esteves o Lisandru Tramoni. I giocatori che abbiamo a disposizione. Undici giocatori da far giocare li avremo. Potremo fare i cinque cambi e non ho timore delle assenze, fanno parte del calcio. Dalla squadra vorrei solo che giocasse una partita di grande veemenza. L’avversario lo conosciamo e voglio lo stesso spirito visto col Bari". Sarà una battaglia, il Pisa come ci arriva mentalmente? Ad Ascoli è stata bollata come “partita dell’anno”. "Non dobbiamo pensare a ciò che ci è capitato l’altro giorno, serve che la squadra giochi come sa, come dimostrato giocandosela in inferiorità numerica. Se ci saranno tanti tifosi anche avversari meglio, è sempre bello giocare con una grande cornice di pubblico". Che squadra è l’Ascoli? "Molto fisica, soprattutto in attacco e tra i difensori centrali. Hanno un buon dinamismo e stanno facendo un buon campionato. Sappiamo che ci aspetta una partita non semplice che dovremo affrontare al massimo. Dovremo stare dentro la partita così da poterla vincere".

Michele Bufalino