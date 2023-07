Dalla Billi Masi all'iniziativa internazionale della Cambridge Experience

Pisa, 11 luglio 2023 – Presentata nel pomeriggio di lunedì 10 luglio, presso la base nautica del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Billi-Masi, la prima edizione della Cambridge Experience, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la FICSF (Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso) e la scuola indipendente di lingue Lyons Languages di Ely, cittadina nei pressi di Cambridge.

Saranno 23 i giovani atleti con un’età compresa tra i 13 e i 16 anni e provenienti da sette società di canottaggio italiane che dal 12 al 19 luglio alloggeranno presso famiglie disponibili a far vivere ai ragazzi una full immersion d’inglese che comprende cinque mattine di lezioni tenute da madrelingua inglese presso l’istituto promotore del progetto e uscite in barca al pomeriggio, oltre che momenti di svago e vera e propria vacanza.

Dopo i saluti iniziali del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Nicola Ciannelli, che ha rimarcato il suo interesse a presenziare e sostenere iniziative di questo tipo perché "è sempre bello e importante investire nella crescita dei giovani, ancor di più se una società sportiva si occupa di loro anche sotto il profilo culturale", a dettagliare l’iniziativa è stato Luca Gagetti, consigliere federale FICSF, aggiungendo che "si tratta del progetto pilota della nostra federazione, nato da un’idea che ho sviluppato insieme al collega Roberto Moscatelli e che è divenuta concreta nonostante le difficoltà riscontrate anche a causa della Brexit. L’esperienza è pensata per puntare all’aspetto formativo dei partecipanti perché avrà luogo nella nazione culla del canottaggio, e l’inglese che impareranno i ragazzi sarà anche quello tecnico, relativo al nostro sport. Per questo l’auspicio è che a questa prima edizione ne seguiranno altre, nell’interesse degli atleti e della comunità remiera".

Il neo assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa ha fatto un in bocca al lupo ai ragazzi in partenza: "Si tratta di un progetto molto prestigioso, dovrete arrivare a Cambridge con tanta voglia di fare bene, di divertirvi e di sfruttare al meglio questa possibilità, perché sport e scuola è un binomio da valorizzare. L’amministrazione si muoverà proprio in questa direzione, è e sarà vicina a questo tipo di iniziative e in questi cinque anni avrà un occhio di riguardo per gli sport d’acqua e per l’Arno".

Infine Antonio Giuntini, vice presidente FIC (Federazione Italiana Canottaggio), ha chiuso la presentazione sottolineando l’importanza di un lavoro sinergico tra federazioni distinte, ma facenti capo a una stesso sport: "Ormai siamo due entità che lavorano sempre più a stretto contatto anche grazie al volere del CONI. Sia la FIC che la FICSF si avvalgono ormai da tempo di queste iniziative per rendere sempre più sostenibile per gli atleti vivere la scuola e lo sport insieme. Sono sicuro che a Cambridge voi ragazzi saprete esprimere al meglio i valori sportivi che avete appreso nel vostro percorso. Complimenti e in bocca al lupo".

Contestualmente all’evento di presentazione, Frida Scarpa ha visitato le strutture di Lungarno Guadalongo e le nuove imbarcazioni 'Beaver' e Due senza in dotazione alla Billi-Masi. Dalla toscana saranno otto gli atleti in partenza: quattro dalla Canottieri Pontedera e quattro dalla Billi-Masi (Gabriele Mariottini, Azzurra Martirani, Alessia Ragoni, Ludovico Sanacore) e avranno come compagni atleti di Club Sportivo Urania, Canottieri Garda Salò, Sportiva Lezzeno, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e LNI Ortona. I ragazzi saranno accompagnati da Dario Nicolini e Luca Gagetti.