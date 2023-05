Da valutare De Vitis e Idrissa Touré

E’ ripresa ieri pomeriggio la preparazione del Pisa Sporting Club dal campo di San Piero a Grado. Ultimi 180 minuti della stagione in vista con le sfide del Rigamonti di Brescia (alle 14) di sabato prossimo e contro la Spal per l’ultimo turno di campionato. Non si è svolto il classico allenamento di inizio settimana a porte aperte. Il programma della squadra infatti si svilupperà quasi interamente al Centro Sportivo "Cetilar" di San Piero con sedute a porte chiuse. Poi la squadra effettuerà un doppio allenamento (mattina e pomeriggio) oggi e quindi sedute singole pomeridiane mercoledì e giovedì. Venerdì rifinitura sul prato dell’Arena e partenza per la Lombardia. Nessun calciatore squalificato, mentre sono da valutare le condizioni di Idrissa Touré e Alessandro De Vitis in vista della partita contro il Brescia.

M.B.