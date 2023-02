Da Covarelli a Pomponi Due città e un solo destino

di Michele Bufalino

"Perché Perugia è Perugia". A distanza di 14 anni, la frase dell’ex presidente del Pisa Leonardo Covarelli risuona ancora nella mente di molti tifosi. Rilevò il Pisa nel 2005 da Maurizio Mian, portandolo a una difficoltosa salvezza nel 2006. Nel 2007 la promozione in Serie B e poi, dopo due anni idilliaci e una Serie A sfiorata con "il Pisa dei miracoli", quello di Gianpiero Ventura in panchina e del quartetto D’Anna, Cerci, Kutuzov e Castillo, l’ex numero uno nerazzurro decise di mollare la città toscana, trasferendosi nella sua Umbria e acquistando il Perugia, cedendo il sodalizio pisano all’imprenditore romano Luca Pomponi, sconosciuto ai più. Il risultato di quell’affare tra gentiluomini portò, nei due anni successivi, prima al fallimento nerazzurro nel 2009, l’anno del centenario, poi a quello del Grifo, un anno dopo.

Due città unite da un destino avverso che ha rinsaldato, per certi versi e col tempo, anche i rapporti di entrambe le tifoserie. Oggi entrambi gli ex presidenti nerazzurri sono fuori dal calcio. Pomponi vende latte porta a porta nelle campagne romane, dopo aver provato, per un periodo, e dopo tante peripezie giudiziarie, anche a diventare direttore generale del Siena, prima del fallimento della società bianconera, mentre Covarelli sta ancora rimettendo insieme i pezzi della sua vita, incassando anche una vittoria poiché si è visto prescrivere, dopo un processo durato 12 anni, tutte le accuse per il fallimento del Perugia e per le plusvalenze della immobiliare Mas, con il processo per bancarotta fraudolenta, arrivato al tempo della prescrizione nello scorso autunno, a settembre 2022.

Col tempo Covarelli si è pentito più volte di quella scelta di vita, chiedendo scusa e auspicandosi un giorno di poter tornare a Pisa a guardare, da tifoso, una partita di calcio. In mezzo tanti rapporti spezzati, come quelli con l’ex Marco Scarpelloni e Gianluca Petrachi. Nel tempo rimase quell’unico giallo, mai chiarito, sui rapporti tra i due ex presidente nerazzurri. Covarelli, in una intervista di molti anni fa, tirò in mezzo il presidente della Lazio Lotito, che non commentò mai le accuse dell’ex numero uno pisano: "Quando si presentò l’offerta di Pomponi, non prestai troppa attenzione alle sue credenziali - dichiarò Covarelli -. Ricordo che chiamai Lotito e mi disse che era una persona affidabile. Mi fidai. Non avevo alternative. Io Pomponi non l’avevo mai visto".

Anche dai terreni più impervi però possono nascere i fiori e, col tempo, le tifoserie di Pisa e Perugia sono diventate amiche, con grande rispetto. Unite da un destino avverso e anche da una sana rivalità, condita da partite quasi sempre spettacolari tra Serie C e Serie B, nel corso degli ultimi anni, oggi le due società hanno ritrovato la pace sportiva, entrambe in crescita in Serie B, entrambe con prospettive di un futuro ancora più luminoso.