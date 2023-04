Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa riceve US Livorno per tornare in vetta

Pisa, 20 aprile 2023 – Nella dodicesima, quartultima, giornata di ritorno in C silver, il Cus Pisa, targato Cosmocare, già promosso nella C gold della prossima stagione, si trova, dopo molti mesi, a giocare per tornare in vetta, dopo aver perso il primo posto sabato scorso, nello spareggio per la leadership con la Wetech's Fides Montevarchi. I conti, infatti, non sono ancora chiusi: gli universitari ricevono lo scomodo cliente Brusa Us Livorno, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, mentre Montevarchi è a Fucecchio, su uno dei campi più caldi del torneo, contro una Boldrini Selleria impostasi all’andata. BRUSA US LIVORNO – Dopo la retrocessione sul campo, a seguito play-out, nella scorsa stagione, con un roster giovanissimo, ripescata e affidata al nuovo coach Marco Mori, già protagonista della salvezza con l’altra livornese Invictus, la società del presidente Vullo ha puntellato il roster con innesti importanti. Sono infatti arrivati Alessandro Congedo e Alessio Iardella, guardia ex serie B con Piombino e Pielle, attuale capocannoniere della squadra. Con un roster giovane ma affiatato, con ottime guardie, tra cui capitan Spinelli, ed un buon centro come Fiore, la squadra di Mori ha condotto un ottimo girone di andata, piegando nettamente il Cus a Livorno, cedendo solo un po’ nel ritorno, in cui è scivolata al quinto posto. COSMOCARE – I gialloblù sono reduci dalla bruciante sconfitta di Montevarchi, in cui hanno subito più del dovuto l’aggressività locale, evidenziando una seria difficoltà ad attaccare il ferro e commettendo molti errori al tiro, con 8 su 25 da tre punti e 11 su 25 da due. Alla fine sono risultati tre i giocatori in doppia cifra, Siena, Benini, ed Ense, con Quarta, a quota 9, il più positivo per approccio alla gara. All’andata il Cus Pisa Basket, targato Cosmocare, ha ceduto alla distanza, dopo un buon avvio, una pessima fase centrale e un ritorno sugli avversari con un quintetto giovane formato da Ense, Giannelli, Quarta, Carpitelli e Spagnolli: a Pisa sarà importante vincere, per non perdere entrambi gli scontri con una stessa squadra (cosa non mai avvenuta finora) e per riaprire il discorso per la testa, sperando in buone notizie dal campo di Fucecchio. Giuseppe Chiapparelli