Cresce il Lenergy Pisa Beach Soccer Next Gen

Pisa, 2 luglio 2024 - È una società in continua crescita quella del Lenergy Pisa BS, impegnata nel corso di queste settimane su numerosi fronti. Se la prima squadra reduce dalla tappa di Coppa Italia a Messina attende la ripresa della Poule Scudetto del Campionato di Serie A Puntocuore, questa settimana la formazione Under 20 tornerà in campo e lo farà a Paestum, dove dal 4 al 7 luglio si disputerà la Coppa Italia di categoria. Il primo impegno per i ragazzi allenati da Lorenzo Vaglini è l’ottavo di finale di giovedì contro l’Ecosistem Lamezia Soccer, alle ore 16:30. Eppure in queste settimane le soddisfazioni più grandi sono arrivate dai più piccoli in casa Lenergy Pisa. I nerazzurri Under 17 e Under 15, infatti, rappresenteranno non soltanto la città di Pisa ma l’intera regione alle fasi interregionali dei rispettivi tornei, in programma dal 6 al 7 luglio presso Marina Romea, in provincia di Ravenna. Ottenuta la qualificazione durante le fasi regionali, per la prima volta i giovani del Lenergy Pisa rappresenteranno la Toscana nell’ambito dei Tornei di Beach Soccer U17 e U15, che nel ravennate metteranno in palio il pass per le fasi nazionali, assegnate al CPO di Tirrenia. Tanta soddisfazione da parte della società presieduta da Alessandro Donati per un traguardo prestigioso ottenuto dalla Next Gen guidata dai responsabili Alessandro Vaglini ed Ernesto Pasquini. Ma le belle notizie non finiscono qui, perché per due giovani nerazzurri della sabbia è arrivata una chiamata decisamente importante: il 2007 Lorenzo Arnesi e il 2008 Flavio Mancini sono stati convocati per lo stage di beach soccer U17, che si è svolto martedì mattina presso il CPO di Tirrenia. Intanto questo fine settimana al via il 2° Trofeo del Litorale Pisano, che all’Orange Beach Arena di Tirrenia vedrà impegnate le categorie under 18, under 16, under 14 e under 12. Si comincia con le ben dodici squadre composte da ragazzi nati tra il 2012 e il 2013, per poi proseguire per l’intero mese di luglio alla disputa del principale evento giovanile di beach soccer del litorale pisano, organizzato da Lenergy Pisa BS e Pisa BS Eventi in collaborazione con gli sponsor che anche quest’anno hanno deciso di supportare un progetto sempre più ambizioso. Dunque il processo di crescita dei ragazzi del Lenergy Pisa continua su tutti i fronti e la società nerazzurra non potrebbe essere più orgogliosa di loro.

M.B.