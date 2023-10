Costanzo agguanta il pari. E la Cuoio salta la vetta

CAMAIORE

1

CUOIOPELLI

1

CAMAIORE: Barsaglini, Borgia, Arnaldi (64’ Kthella), Biagini, Orlandi, Zambarda, Da Pozzo, Amico, Belluomini (64’ Crecchi), Anzillotti, Bellucci (64’ Coppola); a disposizione Ferraiuolo, Natali, Adami, Pezzini, Ricci, Verona. Allenatore Gianluca Polzella.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti (84’ Sgherri), Bagnoli, Viola, Colombini, Lucaccini, Regoli (56’ Friuli), Costanzo, Fantini (86’ Guerrucci), Cavallini, Benericetti (81’ Bianchi); a disposizione Brogi, Ammannati, Di Federico, Razzauti, Ponzolini. Allenatore Roberto Falivena.

Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze.

Marcatori: 11’ Amico, 46’ Costanzo.

Note: ammoniti Benericetti, Regoli, Bianchi, Friuli.

CAMAIORE – Nella giornata dei pareggi – e delle sconfitte di Fratres Perignano e Tuttocuoio – alla Cuoiopelli basta l’1-1 in rimonta sul difficile campo del Camaiore per balzare in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza agganciando il Fratres Perignano insieme al Montespertoli. Falivena porta in panchina il neo-arrivato Di Federico per fargli riprendere confidenza con il campo e il clima partita dopo l’intervento al ginocchio subito ad aprile. I biancorossi di Santa Croce giocano a viso aperto contro un Camaiore chiamato a risalire la classifica e a riscattarsi di un inizio poco convincente contro una grande. E dopo dieci minuti – undici per la precisione – la strada si mette subito in discesa per la compagine di Polzella che passa in vantaggio con Amico. La Cuoiopelli non si disunisce e inizia a muoversi bene in attacco con il confermato tridente Fantini, Benericetti e Cavallini e Costanzo che si insinua in continuazione nella retroguardia camaiorese. Al primo minuto del secondo tempo è proprio il numero 8 di Falivena a mettere alle spalle di Barsaglini la palla dell’1-1. Nella ripresa le due compagini hanno altre occasioni per segnare, ma finisce in parità. In classifica Cuoiopelli, Fratres Perignano e Montespertoli 14 punti, Tuttocuoio 13, Sporting Cecina 11, Lanciotto, Pontebuggianese e Valdinievole Montecatini 10, Zenith Prato 9, River Pieve 8, Camaiore e Massese 7, Castelfiorentino e Fucecchio 6, Pro Livorno Sorgenti 5, Geotermica 3.