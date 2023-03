Così vince S. Rossore: ippodromo stracolmo

di Renzo Castelli

Silenzio, ormai “Rook” e “Andreina” hanno dato il loro responso. E lo hanno fatto in un ippodromo straripante di folla felice (oltre 2800 persone) poiché la giornata era quella della primavera. Ora non c’è che attendere qualche mese (forse soltanto qualche settimana, cioè fino al 133° premio “Pisa” del 2 aprile) per capire se gli eroi di ieri lo potranno essere anche di domani. Ma intanto ieri hanno messo il loro sigillo, cioè il loro nome sull’albo d’oro delle due corse, e non è una cosa che si possa trascurare. E se i maschi dovranno attendere il premio “Pisa”, le femmine saranno un po’ meno sacrificate che nel passato: in quello stesso 2 aprile Alfea ha infatti inserito in calendario una nuova corsa, il premio “Allegria” (dedicata alla prima femmina che vinse il “Pisa” nel 1886) che avrà una dotazione tale da garantire alla vincitrice un quarto di nobiltà, in attesa di prove ancora più severe, sperabilmente classiche.

Dopo tanta premessa, i fatti. Che dicono che i favoriti nelle due poule sono andati entrambi a gamba all’aria. Otto puledre al via nel premio “Andreina”, metri 1600, con favori del pronostico orientati su un nome ineludibile: Modigliana, attenzionata in virtù del suo successo ottenuto nel romano premio “Sette Colli”.

La pista, poi, ha fatto i raggi i a tutti i concorrenti, decretando il successo di Sabry del Lupo (A. Orani) su Love Deluxe. Otto puledri al via anche nel premio “Thomas Rook”, metri 1600, di sesso diverso: maschi (ma nel mondo degli equidi la “teoria gender” sta al momento segnando il passo). Anche qua c’era un nome più gradito: Tequila Picante, frutto del bel successo ottenuto nel Criterium di Pisa. Con la speranza del team ( che però è spesso illusoria) che la forma del puledro sia rimasta la stessa per mesi e che i secondi o i terzi di allora non abbiano intanto migliorato il loro passo. La pista, vetrina e giudice di sempre, ha detto ieri che il puledro più forte del lotto non era però Tequila, finito alla retroguardia, ma Saputello che ha battuto Amabile. Il “Pisa“ li aspetta. Il programma era ricco anche di altri motivi d’interesse. Nel tradizionale premio “Piero Vittorio Zaini”, metri 1750. riservata ai cavalieri dilettanti con la prospettiva di vagonate di dolci in premio, ha vinto Ancora Drago (L. Festini). Quindi il premio “Le Navi Antiche di Pisa”, metri 1200, vinto da Putre Circle (S. Sulas): al proprietario e al fantino è andata in dono una guida del museo.

Carolina Wright ha invece premiato Dario Vargiu, fantino di Funny Version, il vincitore della corsa sui 1000 metri dedicato al trisavolo Walter che vinse il primo derby del galoppo (1884). Nel premio Panathlon Club di Pisa e Panathlon Club Valdarno Inferiore, metri 2000, successo Barco de l’Alguer (M. Arras); i presidenti dei due club, Mirko di Cristofaro e Sergio De Cesaris hanno premiato il proprietario e il fantino del vincitore. In chiusura, nel Gran Premio di Primavera dell’anglo-arabo, metri 1750, fra i 13 partenti è emerso l’atteso importaor Heure d’Hiver. Si torma a correre giovedì.