"Così ci complichiamo la vita da soli"

di Michele Bufalino

Alzare l’attenzione per non compromettere il lavoro svolto fino a questo momento. Il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado traccia la linea da seguire dopo una prestazione figlia dei soliti difetti della formazione nerazzurra. "Da un punto di vista calcistico abbiamo fatto una partita migliore rispetto alle ultime uscite – dichiara Corrado, prima di evidenziare i problemi della squadra –, ma purtroppo andiamo troppo spesso in svantaggio e commettiamo delle ingenuità. Questo è un campionato che, quando vai sotto, non perdona e il rischio è quello di compromettere la partita". Proprio in merito a quest’ultimo concetto, Corrado rincara la dose: "Col Perugia l’abbiamo ribaltata, ma non può accadere sempre - prosegue il direttore generale –. Il livello di attenzione va alzato, specialmente in questo momento finale del campionato. Le partite non si riescono a ribaltare sempre, ribaltarle dev’essere un’eccezione, non una regola. Per togliersi le soddisfazioni è necessario che le partite inizino come vogliamo noi, ecco perché non dobbiamo complicarci la vita da soli".

Troppi errori hanno compromesso la prestazione, per una lezione da imparare per la formazione nerazzurra: "Dovevamo essere bravi a non commettere errori, poi c’è mancata un po’ di precisione negli ultimi metri - analizza il direttore generale del Pisa -. Oggi rispetto alle altre partite abbiamo avuto più occasioni, ma abbiamo sbagliato troppo. Probabilmente è mancata un po’ di cattiveria, ma questo ci deve servire da lezione".

L’ultima sconfitta esterna dei nerazzurri risaliva all’estate scorsa, quando in panchina c’era ancora Maran. Si interrompe così il ruolino da 13 risultati utili consecutivi: "Finora fuori casa nel girone di ritorno avevamo fatto sempre bene. Come è successo spesso in casa però andare sotto ci mette in difficoltà - puntualizza Giovanni Corrado -. Questa categoria, essendo estremamente equilibrata, ti rende difficile ribaltare le partite". La squadra di D’Angelo ha tutte le carte in regola per fare bene, ma a volte, secondo il direttore generale, le qualità non bastano: "Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che le nostre qualità siano sufficienti per arrivare all’obiettivo - ammette il diggì nerazzurro -. Serve voglia di vincere e voglia di superare l’avversario. Quando si pareggiano gli avversari dal punto di vista agonistico allora possiamo incidere anche dal punto di vista delle qualità. In determinati momenti i nostri ragazzi non sono ancora in grado di leggere le situazioni e alzare il livello dell’agonismo". In sostanza, l’intero pensiero del direttore generale, alla sua analisi, si può riassumere con la sua ultima frase: "Avremmo anche potuto vincere se non ci fossimo messi in una condizione negativa".