Corrado Jr: "Le difficoltà ci rendono umani"

di Michele Bufalino

Torna a parlare il direttore generale nerazzurro Giovanni Corrado. "Ci troviamo in una situazione molto difficile - dichiara Corrado -. Questa squadra è fragile non solo nelle difficoltà ma anche nei momenti positivi. In questo momento non riusciamo a reagire al primo episodio negativo. Credo che questa sia una fragilità strutturale". Interrogato proprio su quest’ultimo aspetto, Corrado non ha saputo inquadrare la soluzione al problema: "Se sapessimo come cambiare avremmo già cambiato - prosegue il direttore generale -. La testa in questo mestiere incide più di tutto il resto. Quando a livello mentale non sei sereno, non ti senti bene e non stai bene tutto diventa difficile. Una volta il Pisa ribaltava le partite, oggi veniamo ribaltati. Quando mentalmente non sei sereno tutti i tentativi finiscono per essere vani". Diventa così difficile stabilire la vera natura di questa squadra anche per il direttore generale: "Stabilire oggi qual è il Pisa è difficile - continua Giovanni Corrado -. Logicamente non siamo contenti dei risultati, ma il livello tecnico dei giocatori e dell’allenatore è il medesimo di quando abbiamo disputato 14 partite senza perdere".

Tuttavia nell’ambiente nerazzurro si continua a credere nella qualificazione ai playoff anche se la classifica avulsa ieri ha messo i nerazzurri fuori dalle prime 8: "Oggi se facessimo i playoff partiremmo da ultimi, ma quando sei ambizioso cerchi sempre di raggiungere la migliore posizione possibile e ogni risultato negativo per noi è un momento su cui riflettere - analizza Corrado -. Abbiamo recuperato tante posizioni, eravamo ultimi e siamo arrivati anche a giocarci qualcosa di importante. Dobbiamo resettare e capire cosa stiamo sbagliando, vedere come reagire e poi faremo le nostre valutazioni". Il direttore generale continua ad essere ottimista: "Oggi il Pisa farà un altro campionato di serie B come minimo e non può essere considerato negativo. Sto cercando di mantenere un equilibrio. Questo è un campionato difficile e rischiano di retrocedere squadre che hanno fatto dei playoff con noi l’anno scorso. Se c’è stata qualche valutazione errata la faremo a tempo debito. Per capire dove intervenire ci penseremo alla fine della stagione. Adesso dobbiamo avere rispetto del campionato e rispetto dei tifosi". Un altro problema emerso è quello della gestione della squadra dopo la sosta. Da anni abbiamo sempre fatto fatica negli anni a mantenere un certo livello di prestazioni, è un qualcosa su cui interrogarsi, ma siamo stati anche tuttavia capaci di riprenderci. Oggi però stiamo facendo fatica anche a riprenderci, era sempre stato un nostro marchio di fabbrica". Il direttore generale conclude rivolgendosi ai tifosi dopo i fischi di fine partita: "La contestazione non mi sorprende perché il tifo nerazzurro riesce a dare tanto ed è giusto che riceva tanto. A loro dico che una persona fragile va supportata ed è l’unico modo per dare di più".