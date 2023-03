Corini avvisa: "Sappiamo che cosa fare"

A mezzo tra playoff e zona tranquillità, il Palermo affronta questa sfida con alcune assenze di peso. Elia infatti è ancora fuori per la rottura del crociato e non ci sarà anche Stulac. Mancheranno anche Graves e Sala, infortunati nei primi minuti della gara con il Sud Tirol e potranno rientrare solo col Cittadella. Fuori anche il regista Gomes per una squalifica. Nel 3-5-2 voluto da Corini, già in odore in estate di subentrare a D’Angelo prima che la dirigenza nerazzurra scegliesse Maran ci sarà Pigliacelli in porta, difesa a 3 formata da Marconi, Nedelcearu e Mateju, a centrocampo ci sarà Valente esterno oltre ad Aurelio o Masciangelo dall’altra parte. In mezzo Saric e Segre con alla regia Broh. In attacco invece Tutino e Brunori. Corini ha commentato il pareggio con la Ternana, guardando alla sfida coi nerazzurri: "Siamo dispiaciuti per non aver vinto, ora dobbiamo essere bravi a prepararci al meglio per Pisa. La strada è quella giusta e dobbiamo perseverare. Vedo che nel complesso siamo cresciuti ma dobbiamo continuare a lavorare". Ieri, con due giorni d’anticipo, l’allenatore ha anche presentato la sfida ai nerazzurri: "Il Pisa è fluido nella costruzione di gioco - dichiara Corini -. Spesso costruiscono a quattro cercando un gioco diretto sulle punte. Se saremo capaci a difendere bene e uscire dalla loro aggressione possiamo andare a prendere dei vantaggi – conclude Corini –. I loro trequartisti hanno tanta qualità, ma noi abbiamo la percezione di quale debba essere il nostro comportamento. All’andata col Pisa abbiamo provato a vincere anche alla fine, quella gara ci ha reso più forti creando uno spirito di gruppo importante". Michele Bufalino