Coppa del mondo, Irene medaglia d’argento E Matteo in pedana conquista uno splendido bronzo

Ancora un weekend da incorniciare per il Pisascherma. Dalle pedane internazionali di Coppa del Mondo arrivano due splendide medaglie, una d’argento e l’altra di bronzo. Artefici di questa impresa sono due pisani, due atleti nati e cresciuti fra le pedane di Largo Catallo, Irene Bertini e Matteo Iacomoni. La prima in forze al centro sportivo dei carabinieri ed il secondo fresco di inserimento nel gruppo sportivo delle fiamme oro. I due fiorettisti nella scorsa stagione hanno vinto medaglie importanti a livello internazionale: medaglie pesanti certo, ma il podio in coppa del mondo mancava ad entrambi.

Questo Argento per la Bertini arriva al termine di una gara perfetta. Dopo un girone in cui ha subito soltanto tre stoccate, ha inanellato una serie di vittorie successive con determinazione e consapevolezza che le hanno permesso di tenere i punteggi delle avversarie sempre molto bassi almeno fino alla semifinale. Nell’ultimo atto, in finale contro la forte israeliana Druck Irene non ha avuto la meglio, ma la sua gioia è comunque evidente: "Sono felicissima per questo risultato ma soprattutto perché ho tirato molto bene tutto il giorno, fin dall’inizio al girone".

Dalle pedane austriache passiamo a quelle di Sabadell in Spagna dove un ottimo Matteo Iacomoni centra un bellissimo bronzo. Percorso netto il suo, tutte vittorie al girone e numero tre del tabellone di diretta. Come per la Bertini poche stoccate subite in tutti gli assalti di eliminazione, forse un “brivido” negli ottavi per l’assalto superato 15-14, ma tanta bella scherma espressa bene e finalizzata al risultato. In semifinale contro l’inglese Cook (vincitore della gara) arriva lo stop, ma anche per Matteo la soddisfazione è palpabile: "Era una gara importante, l’ho preparata bene e nonostante dei problemi fisici avuti qualche giorno prima della gara ho saputo esprimere la mia migliore scherma. Ho tirato bene fin dal girone gestendo ogni situazione. Sono soddisfatto del risultato". Entusiasta il presidente Giovanni Calabrò: "Sono stati davvero due giorni da incorniciare per il Pisascherma, Irene e Matteo finalmente hanno saputo esprimersi al meglio e prendersi il risultato che meritano".