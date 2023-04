Confronto serrato fra dirigenza e giocatori

di Michele Bufalino

Clima disteso, ma di confronto serrato tra dirigenza, staff tecnico e giocatori, alla ripresa degli allenamenti del Pisa Sporting Club dal centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado. La seduta è stata aperta al pubblico, accorso in circa un centinaio di tifosi, alle 16.30, ma precedentemente si è riunito con la squadra tutto lo stato maggiore, compreso il presidente Giuseppe Corrado, per definire la strategia da seguire nel corso della settimana, guardandosi negli occhi per far gruppo e uscire da questo momento di crisi, visto che i nerazzurri, nel momento clou della stagione, hanno vinto solo una partita nelle ultime 6 giornate.

In diversi momenti del pomeriggio sono avvenuti attimi di confronto. Uno in particolare ha destato l’attenzione dei più curiosi, con Giovanni Corrado, Claudio Chiellini, Luca D’Angelo e Riccardo Taddei assieme a Gaetano Masucci. Chissà che, in questo quarto d’ora circa di confronto, non si sia parlato anche del futuro del calciatore, che a breve dovrà decidere se ritirarsi, con la possibilità di partecipare ai quadri tecnici della squadra, oppure giocare ancora un altro anno. L’allenamento è stato molto ricco di esercizi da parte di tutti gli effettivi a disposizione. La squadra ha cominciato in palestra, per poi spostarsi per la parte atletica sui due campi lunghi, con brevi esercitazioni tecnico tattiche.

Al momento della partitella, Ernesto Torregrossa ha proseguito da solo la parte atletica, visto che sta seguendo, come anche annunciato dallo stesso D’Angelo in una delle ultime conferenze stampa, uno specifico lavoro atto a dargli continuità di allenamento in attesa di raggiungere la forma migliore. Ancora out Alessandro De Vitis e Idrissa Touré. I due sono rimasti in palestra, lontani dal campo, senza effettuare neanche la parte atletica. Difficile che siano a disposizione per la partita interna col Bari. La partitella finale, prima degli autografi, ha visto contrapporsi due squadre con i quattro portieri (Nicolas, Livieri, Guadagno e Vukovic) a rotazione. La formazione in ‘giallo’ è scesa in campo con Hermansson, Caracciolo, Barba ed Esteves in difesa, un centrocampo composto da Nagy e Marin e un inedito quartetto d’archi in attacco con Sibilli, Morutan, Gliozzi e Moreo. Dall’altra parte invece Calabresi, Trdan, Sussi e Beruatto in difesa, con Zuelli, Mastinu e Gargiulo a centrocampo e un tridente offensivo composto dai fratelli Lisandru e Matteo Tramoni con Masucci in attacco.

La partitella è terminata 2-0 per i ‘gialli’ con reti di Gliozzi e Moreo. Oggi la squadra nerazzurra effettuerà una doppia seduta (mattina e pomeriggio) a San Piero, mentre domani ospiterà all’Arena Garibaldi il Fratres Perignano per un test match a porte chiuse: gli allenamenti pomeridiani di venerdì e sabato chiuderanno poi la settimana prima dell’appuntamento clou di domenica all’Arena, quando sarà ospite il Bari per uno scontro d’altissima quota. Mancherà Beruatto (squalificato): al suo posto probabile l’impiego di Esteves.