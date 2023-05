"Concentrarsi sulla squadra e non sui singoli giocatori"

"Questa è la partita più importante". Così il tecnico Roberto Breda ha anticipato i temi di Ascoli-Pisa in conferenza stampa presentando un match fondamentale per i marchigiani. "Mancano quattro partite e una vittoria ci permetterebbe di essere tranquilli per la salvezza – dichiara il tecnico ascolano –. Affrontiamo una squadra che ha voglia di rivalsa ma noi dobbiamo mettercela tutta". Essendo al corrente della situazione nerazzurra, specialmente legata alle assenze, Breda non si fida della squadra di D’Angelo: "Il Pisa è una squadra che ha voglia di rivalsa e noi dobbiamo fare di tutto per portare a casa più punti possibili - prosegue l’allenatore dell’Ascoli -. Il Pisa ha una rosa importante e forte, ha fatto un bel percorso, ha perso qualche colpo nelle ultime partite, ma con l’arrivo di D’Angelo ha avuto un ruolino di marcia da paura, è una squadra che ha una grande mentalità, il tecnico ha fatto un percorso importantissimo".

"Le assenze avversarie bisogna prenderle sempre col beneficio d’inventario perché si gioca sempre 11 contro 11 - conclude Breda -. Bisogna concentrarsi solo sul Pisa nel complesso e non sui singoli perché, al di là degli assenti, il Pisa continua ad avere singoli importanti".

Breda si affiderà al 4-3-1-2 contro i nerazzurri. Restano gli unici dubbi legati a Marsura e Tavcar che, se presenti, partiranno dalla panchina. Davanti a Leali, accostato nei mesi scorsi al Pisa, agiranno Donati, Botteghini, Simic e Giordano in difesa. A centrocampo Buchel agirà come play, quindi Collocolo e Proia mezzali, anche se Eramo scalpita. In attacco ci saranno Caligara o Pedro Mendes dietro le due punte Dionisi e Forte anche se Gondo è pronto a subentrare. L’ambiente sarà una bolgia dato che la società bianconera, tramite il presidente Pulcinelli, ha chiamato a battagli il proprio pubblico per riempire il Del Duca.

Michele Bufalino