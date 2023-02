Colli, missione a Cecina

Il campionato propone una giornata ricca di partite importanti. Di particolare rilievo quella che si giocherà a Cecina tra la compagine locale dello Sporting e i vicini di casa dei Colli Marittimi. "Andiamo a Cecina a giocarcela – dice il ds dei Colli Lorenzini – consapevoli che affronteremo la squadra più forte e che una sconfitta ci può stare. Noi, dopo aver raggiunto la quota salvezza, scenderemo in campo sereni, certi di giocare al meglio una buona partita ". Altro gara di cartello si disputerà a Larderello tra i locali della Geotermica e il Saline. La Geotermica viene da due pareggi e cercherà in tutti i modi di ottenere il risultato pieno anche se dovrà fare a meno del difensore Paoletti, squalificato. Da parte del Saline c’è voglia di un pronto riscatto dopo la sconfitta interna di domenica scorsa. "Non abbiamo digerito la sconfitta contro l’Urbino Taccola – dice il ds del Saline Zanobini – per cui affrontiamo questo derby determinati a fare bene anche se dovremo fare a meno di alcuni giocatori". In coda invece trasferta difficile per il Ponsacco 1920 che va in terra maremmana a giocare contro il S. Andrea. Per la squadra rossoblu un risultato positivo è alla sua portata e potrebbe aprire la prospettiva di un potenziale aggancio al gruppo che la precedono. Si prevede una partita interessante anche tra San Miniato e il fanalino di coda Atletico Etruria. I locali sono alla ricerca di punti preziosi per tirarsi fuori dalla zona di rischio dei play out e l’immeritata sconfitta di domenica scorsa chiede un pronto riscatto. Per la squadra di Lorenzana la gara odierna è quasi da ultima spiaggia anche se mancano ancora diverse gare al termine del campionato. Una eventuale ulteriore sconfitta allontanerebbe le altre squadre e un recupero potrebbe diventare problematico. Ma la speranza per la salvezza c’è ancora tutta. Infine turno casalingo per l’Urbino Taccola che ospita i grossetani dell’Invicta Sauro.

Pietro Mattonai