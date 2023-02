Col mercato di gennaio un nuovo volto

È passato un intero girone dalla partita che cambiò tutto. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore, ma la classifica del Venezia, al contrario di quella del Pisa, è rimasta deficitaria, con i lagunari a un passo dalla retrocessione. Il mercato ha cambiato il volto della formazione di Vanoli, che con molta probabilità schiererà contro il Pisa lo stesso undici visto contro la Spal. Joronen difenderà la porta dei lagunari, mentre il resto della truppa sarà schierato con un 3-5-2. Dietro agiranno Hristov, Ceppitelli e Carboni, sulle fasce larghi Candela e Zampano, al centro Tessmann, Jajalo ed Elletrsson, mentre in attacco la coppia composta da Pohjanpalo, Mvp dell’ultima giornata di campionato, e Pierini, quest’ultimo in ballottaggio con Johnsen. "I ragazzi stanno lavorando forte, bene, sappiamo l’importanza di queste due vittorie e spero di sfruttare l’autostima di queste due vittorie perché penso sia importante - dichiara il tecnico Vanoli nel corso della conferenza stampa pre-gara. Oggi incontreremo una grande squadra, che sa giocare un gioco diretto e che ha lavorato sul mercato in modo mirato, il filotto di grandi prestazioni con D’Angelo lo dimostra, è sicuramente una gara difficile contro una squadra che ha intensità. Il Pisa lotta per la A, dovremo continuare a lottare su ogni pallone per dare continuità di prestazioni". Il nuovo acquisto Hristov, in campo presumibilmente questa sera, ha il morale alto: "Penso che dopo queste due vittorie abbiamo trovato un po’ di tranquillità anche in allenamento nella gestione della palla, questo era importante - dichiara il calciatore arancioneroverde -. Prima c’era un po’ di tensione, ora il mister ci carica".

Michele Bufalino