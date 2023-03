Cnu Primaverili 2023 Pisa pari con il Parma

Verso i Campionati Nazionali Universitari primaverili di Camerino nell’alta valle del Chienti e del Potenza, il Cus Pisa calcio a 5 ha iniziato la sua avventura di qualificazione. Nell’andata del primo turno di qualificazione, tra le mura amiche degli impianti cussini di via Chiarugi, i pisani hanno pareggiato 4-4 contro il Cus Parma. Il 28 marzo è in programma la sfida di ritorno che si svolgerà in Emilia Romagna. I vincitori dovranno affrontare la vincente tra Cus Macerata e Cus Ferrara per poter poi entrare nella fase finale delle migliori otto universitarie italiane. In partita i ragazzi di mister Piludu partono male, facendosi sorprendere e dopo venti minuti vanno sotto di tre reti. Il Cus Pisa si scuote e a pochi minuti dalla fine Pace accorcia le distanze. Si va al riposo sul 3-1 a favore di Parma. Ad inizio ripresa Spalti dopo un’azione di contropiede conclude a rete e complice una deviazione trova il 2-3. Padroni di casa costantemente all’attacco. Dopo vari errori e almeno due grandi parate del portiere l’arbitro concede il rigore per un fallo di Pace in area. Lo stesso Pace si incarica della battuta e spiazza il portiere di Parma: 3-3 e parità ristabilita. Sulle ali dell’entusiasmo il Cus Pisa ci prova ancora e ancora Pace in contropiede supera il portiere e deposita la palla in fondo al sacco: 4-3. L’urlo del Cus Pisa però viene strozzato in gola dal pareggio, pochi secondi dopo per una disattenzione difensiva, dove si infila Murina con un destro, che si insacca alla sinistra di Salvetti. Il Cus Pisa prova gli ultimi assalti, ma la partita si chiude sul 4-4.

CUS : Salvetti, Barbieri, Capozza, Casarosa, Costamagna, Crispo, Landi, Lazzarelli, Pace, Spalti, Taglioli, Giannini. All. Piludu

CUS PARMA: Falcone, Ciobanu, Savignano, Hoxhaj, Mora Lopez, Murina, Hassanein. All. Bertozzi.

Marcatori: Hassanein (Pa), Ciobanu (Pa), Mora Lopez (Pa), Pace (Pi), Spalti (Pi), Pace (rig., Pi). Pace (Pi), Murina (Pa).

Michele Bufalino