Classico a San Rossore, c’è il "Barbaricina"

Con i Grandi Premi ostacolistici di domenica scorsa ha preso il via la parte finale della stagione di corse a San Rossore che porterà al 133° premio Pisa del 2 aprile attraverso una serie di eventi che segneranno ogni convegno festivo. E oggi si comincia con 27° premio “Barbaricina”, Handicap Principale sulla distanza dei 1750 metri in pista grande. Saranno in 14 al via e nel composito mazzo spicca la presenza di Ira degli Dei che vinse alla sua ultima uscita consentendoci di titolare il resoconto in modo molto suggestivo. E quindi, anche per simpatia, lo segnaliamo (anche per propri meriti) tra i possibili protagonisti.

Se il premio “Barbaricina” è il cuore del pomeriggio, altri premi di ottima fattura e tradizione costituiscono un adeguato contorno come la corsa per debuttanti sui 1750 metri dedicata a Golden Cavern” che fu il vincitore del premio “Pisa” del Duemila. E se il premio Croce Rossa Italiana, qualitativo Handicap Limitato sulla distanza dei 1200 metri, è una tradizionale prova che porta il nome di una meritoria istituzione, le altre corse sono dedicate a personaggi che hanno segnato a vario titolo la vita dell’ippodromo: Renzo Guidotti, Paolo Pampana, Giorgio Canaccini, Vittorio Bedini. Fra i nominati la corsa che riveste un più preciso significato tecnico è il premio ”Renzo Guidotti”, condizionata sui 1600 metri per cavalli di 3 anni, che ha la funzione di avviare un percorso virtuoso verso il premio “Pisa” del 2 aprile passando per il premio “Thomas Rook” del 12 marzo.

Come ogni domenica, all’ippodromo corse ma non soltanto. Intanto segnaliamo che oggi ci sarà aria di Palio dei Comuni (il 9° della serie) dopo la traversie del covid. Quella odierna sarà infatti la prima occasione (la seconda il 5 marzo) perché i residenti dei comuni della provincia possano recarsi all’ippodromo (per loro, ingresso gratuito) così da acquisire titolo, in base al numero dei presenti nelle due giornate, a scegliere i cavalli per il giorno della corsa, cioè il 26 marzo. Oggi sarà anche presentato al pubblico il palio realizzato dall’artista Sara Guerrini che offrirà un suo dipinto al proprietario del vincitore del "Barbaricina".

Nel pomeriggio non mancheranno le consuete iniziative per il pubblico di ogni età: “Dietro le quinte” alla scoperta dei segreti dell’ippodromo, “Ippolandia”, laboratorio creaiivo per i più piccoli, “battesimo della sella” con i pony al parco-giochi.

Sette corse in programma, si inizia alle 14; questi i nostri favoriti. I corsa-Può Succede, Bad Choice; II corsa-Slowmotion, Timba Reel, Mister Aurelio; III-Blatant, Meran; IV-I Am Magnetic, Cotai Hero, Ancora Drago; V-Mister Be, Red Bourbon, Danny Ocean; VI-Ira degli Dei, Amyntas, Zittella; VII- Igzagato, Shark Alert, Sunset Lover.