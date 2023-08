Cinque domande al campionato del Pisa Fra alti obiettivi e squadra da completare

Cinque domande al campionato nerazzurro per provare a fotografare il momento e le prospettive. In questo periodo di preparazione, il Pisa ha affrontato sei partite (cinque amichevoli e la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone), abbastanza da permettere di potere porre le prime considerazioni.

1) Che campionato farà il Pisa?

Il mercato è ancora in corso ed al momento è difficile fare previsione. Mettiamola così, le ambizioni sono alte. Ormai la società è una realtà solida del campionato (la stagione 202324 sarà la quinta consecutiva in Serie B), e la voglia di tentare la promozione è alta. "La Serie A a Pisa è un “se”, non un “quando”" ha dichiarato Giovanni Corrado in occasione della presentazione di Aquilani. Nonostante ciò, considerando la rivoluzione tecnica e tattica avviata dalla società quest’estate, è da aspettarsi un periodo di ’ambientamento’ iniziale, con una possibilità svolta in autunno. Obiettivo minimo playoff, poi chissà…

2) Chi sarà il nome, l’uomo in più della stagione nerazzurra?

Miguel Veloso e Marco D’Alessandro sono nomi importanti. Ma l’uomo in più, il potenziale colpo della Serie B, potrebbe rivelarsi Alessandro Arena. Già le prime amichevoli hanno evidenziato la sua qualità. Detto ciò, a ventitré anni si trova al cospetto della sua prima stagione in Serie B, quindi plausibile che gli servano delle partite di assestamento.

3) Cosa manca oggi al Pisa?

Banalmente, potremmo dire che al Pisa manca qualche giocatore e i gol. Le amichevoli hanno evidenziato la difficoltà dei nerazzurri di arrivare alla conclusione. Tanto possesso palla, poca finalizzazione. Il fraseggio con gli attaccanti è difficile, e le conclusioni sono poche. Mentre la fase difensiva sembra già rodata, quella offensiva appare indietro. Aquilani lo sa, come dimostrato dalle dichiarazioni dopo l’ultima amichevole: "Ci manca ancora qualcosa. Siamo una squadra in costruzione".

4) Cosa porta Aquilani?

Una grande sfida. Nonostante sia alla prima avventura da allenatore di una prima squadra, il suo importante passato da giocatore porterà nello spogliatoio l’esperienza, oltre a insegnare ai suoi giocatori qualche "trucco del mestiere". Alla guida della Primavera della Fiorentina è sempre stato abituato per competere, e la voglia è di proseguire in quella direzione. Le sue idee sono chiare: possesso palla e recupero immediato. Vuole gente che lo segua, che il suo modello sia rispettato. Il fine? Raggiungere il massimo, così come massima la sua ambizione, elemento che vuole trasmettere ai giocatori in campo: coraggio e determinazione. Insomma, un cambio basso di mentalità.

5) Quali sono i peccati da eliminare rispetto alla scorsa stagione?

La stagione passata, prendendo in considerazione le aspettative e il periodo iniziato dal ritorno in Serie B stagioni, è stato l’annus horribilis. Indecisione, spossatezza e, soprattutto nel girone di ritorno, poca determinazione e idee. Questi gli elementi negativi da espellere. Per questo Aquilani ha deciso di fare tabula rasa con il passato, volendo iniziare a lavorare prima nella mente, quindi a livello tecnico.

Lorenzo Vero