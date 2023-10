Ciclismo: Alessio Nieri è tornato in Italia dopo la caduta al Giro di Turchia

Santa Maria a Monte (Pisa), 29 ottobre 2023 – Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Alessio Nieri, l’atleta professionista di Santa Maria a Monte, che rimase vittima di una rovinosa caduta nella sesta tappa del recente Giro di Turchia, una delle ultime gare della stagione ciclistica 2023. Come confermato in un comunicato, il corridore pisano, 22 anni, della Green Project-Bardiani Csf-Faizanè è rientrato in Italia dopo due settimane di degenza ospedaliera in Turchia, a seguito dell’incidente per il quale fu trasportato in ospedale per i controlli e le cure del caso. Dagli esami effettuati non emersero fratture, ma gli fu riscontrato uno pneumotorace, per cui i medici dell’ospedale turco decisero di tenerlo in osservazione.

Ora Alessio Nieri è tornato in Italia, le sue condizioni sono buone e farà un ultimo periodo di controllo all’ospedale di Pontedera.