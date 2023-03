Cenaia e Perignano obbligate al riscatto

Quattro partite restano alla fine del campionato e con 12 punti ancora in palio tutto è ancora in gioco. A partire dal primo posto. Se alla Cuoiopelli, a -9 dalla vetta, servirebbe un miracolo per rientrare in corsa, il Cenaia capolista e il Fratres Perignano ad inseguire a -3, entrambe sconfitte nell’ultimo turno, sono chiamate a riscattarsi per continuare a correre verso la vittoria del campionato e quindi verso la serie D. La 27esima giornata si apre oggi pomeriggio con l’anticipo che alle 14.30 vede il San Miniato Basso di mister Ticciati cercare punti salvezza sul campo del San Marco Avenza. Un vero e proprio scontro diretto tra il San Miniato terzultimo (23 punti) e il San Marco penultimo (21 punti). I giallorossi di mister Ticciati, che dovrà fare a meno sicuramente di Ciravegna e Nolè squalificati, faranno di tutto per tornare a casa con i tre punti che permetterebbero di agganciare, almeno per un giorno, il Tuttocuoio a 26. Neroverdi che domani alle ore 15 ospitano al Leporaia una squadra affamata di punti come il Fratres Perignano, reduce da due sconfitte consecutive e dal cambio di allenatore che ha visto Manolo Dal Bo avvicendarsi al posto dell’esonerato Niccolai. Gara complicata anche per la capolista Cenaia di mister Macelloni, ospite a Pieve Fosciana della rivelazione del campionato River Pieve quarta in classifica. Cercheranno di bissare il successo ottenuto domenica scorsa contro il Castelfiorentino, i biancorossi della Cuoiopelli chiamati domani alle 15 a difendere il terzo posto sul campo della Pro Livorno, squadra di metà classifica che non vince da 5 turni. All’andata era finita 3 a 3 al termine di una partita molto combattuta con i santacrocesi che riuscirono a rimontare l’1-3.

l.b.