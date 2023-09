Cascina e la pallavolo ai nastri di partenza Serata da record per dare il via alla stagione

Una serata da record ha segnato ufficialmente l’inizio della stagione 20232024 della pallavolo casciavolina. Nonostante ormai da qualche settimana le squadre del Volley Club Cascinese e della Pallavolo Casciavola siano già al lavoro, la cena sociale segna sempre il taglio del nastro simbolico dell’inizio delle attività. Un momento di aggregazione, un modo per conoscere i volti nuovi e per ritrovare le tante persone che grazie alla pallavolo hanno instaurato importanti e duraturi rapporti di amicizia. Numeri da record per la serata ospitata nello splendido scenario del Ristorante I Condotti in Via Carducci, 1 a La Fontina (Ghezzano) centinaia di presenti. Presente anche il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l’assessora allo sport Francesca Mori. Il presidente Michele Donati ha ricordato le tante novità della stagione: dai corsi minivolley che sbarcano a Cascina al ritorno del settore maschile con la squadra Under 12. Agostino Isca e Massimo Corsini hanno infine presentato le squadre: PEDIATUSS SERIE Cf: Liuzzo, Panelli, Gori, Ciampalini, Marino, Messina, Lari, Sgherri, Barsacchi, Vaccaro, Tellini, La Rocca. Allenatore: Alessandro Tagliagambe II Allenatore: Davide Rizza; Team Manager: Agostino Isca; Direttore Sportivo Riccardo Cusin KATINKA TRAVEL SERIE Df: Di Coscio, Lancioni, Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi, Caponi, Nanni, Puccini, Gherardi, Grande, Corsini, Centi, Funel. Allenatore: Paolo Lazzerini; preparatore atletico, Simone Taffi; Team Manager: Maurizio Bellandi; Direttore Sportivo: Vanessa Piampiani MULTIRENT ITALIA PRIMA DIVISIONEf: Pancani, Parenti, Bacci, Ferrucci, Gambini, Galleschi, Setti, Afrune, Biasci, Gherardi, Biasci, Panizzi, Corsini, Lenzi. Allenatore: Emanuela Mandaradoni; Team Manager Sara Biasci PEDIATUSS UNDER 18f: Di Coscio, Lancioni, Bolognini, Chiarugi, Marino, Pugliesi, Caponi, Nanni, Puccini, Grande, Corsini, Funel, Omiccioli. Allenatore: Paolo Lazzerini; preparatore atletico, Simone Taffi; Team Manager: Maurizio Bellandi; Direttore Sportivo: Vanessa Piampiani CARTOLERIA ORLANDO UNDER 16f: Bacci, Balestri, Bani, Barsotti, Borghesi, Alice Cantini, Dalila Cantini, Collu, Ferrucci, Galdenzi, Levantesi, Liut, Novi, Pergjoni, Pinori, Pizzi, Scarpellini, Stasi, Vaselli. Allenatore: Francesco Menicucci; Team Manager Daniele Liut, Simona Guerrini TWINS BAR UNDER 14f: Bacci, Balestra, Balestri, Beconcini, Biasini, Bulleri, Cai, Cei, Fiaschi, Giaconi, Lechman, Monari, Padricelli, Scaramelli, Soldani, Veneziani. Allenatore: Francesco Menicucci; Team Manager Silvia Fornai MULTIRENT ITALIA UNDER 13f: Belcastri, Biagini, Cei, gentile, Lagomarzini, Lochiatto, Lorenzetti, Mineo, Pagni, Piccini, Pucci, Ugolini, Neri. Allenatori: Leonardo Simonetti - Sara Mazzoncini; Team Manager: Gionata Pucci, Alessandro Ugolini LA AURORA IMMOBILIARE UNDER 12seniorf: Elena Cai, Demontis, Croci, Pinori, Graci, Cassisa, Sacco, Biondi, De Guidi, Liuzzi, Francesca Cai, Calloni. Allenatori: Leonardo Simonetti – Sara Mazzoncini; Team Manager Andrea Pinori FARMACIA SAVORANI UNDER 12m: Borghi, Spahiu, Lorenzo Niccolai, Leonardo Niccolai, Conti, Chieti, Simonetti, Senesi, Bertelloni, Visone. Allenatori: Leonardo Simonetti – Sara Mazzoncini; Team Manager Andrea Niccolai. Fisioterapisti per tutti i gruppi squadra: Iacopo Baronti. Collaboratrici tecniche per i gruppi under 12: Jessica Vaccaro, Margherita Lari, Viola e Noemi Sgherri, Greta Taylor Corsini.