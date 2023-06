Capolavoro gialloblu: il Cus Pisa Hockey femminile torna in A1

Pisa, 13 giugno 2023 – Il Cus Pisa Hockey riconquista la serie A1 di Hockey su Prato. Le ragazze di Martina Chiricò sconfiggono nel triangolare della fase finale Hc Riva e Galatea e ritornano nell'hockey che conta al termine di una stagione straordinaria.

IL TRIANGOLARE. Nel primo match il Cus Pisa ha la meglio sui siciliani di Galatea, con un largo 13-0. Da segnalare le sei reti di Chiara Chiricò MVP del match. Doppiette per Piccinocchi, Costanzo e Rovini, con gol finale di Foggi. In campo anche tanta paura per un malore in campo, ma lo complice il caldo, per la numero 22 di Galatea, Brancato, prontamente soccorsa dal medico. del Cus Pisa ha giocato il match in dieci per fair-play. Nel secondo incontro andato in scena alle ore 13 Hc Riva ha la meglio su Galatea con un rotondo 9-0. Tripletta per Corrent, un gol a testa per Lopez, Bevilacqua, Frisinghelli, Torbol, Travaglia e Merighi. Il big-match della giornata si gioca alle ore 15.30 tra Cus Pisa e Hc Riva, il Cherubino prevale per 5-1. Partenza fulminea con le reti di Piccinocchi e Rovini, tre a zero siglato ancora da Piccinocchi. Complice il gran caldo il Cus Pisa gestisce il match e Taglioli cala il poker. Oberti accorcia per la squadra di Riva, il Cus soffre negli ultimi minuti, ma Chiara Chiricò sigla il 5-1 finale con cui si chiude il match.

PREMIAZIONI. Al tavolo delle premiazioni il responsabile del cerimoniale FIH Giuseppe Trepiccione, il vicepresidente federale Hockey e presidente del Cus Stefano Pagliara e Roberto Centini, responsabile settore agonistico nazionale della FIH, hanno premiato come miglior portiere Chiara Trafeli (Cus Pisa), migliore realizzatrice Chiara Chiricò (Cus Pisa) con sette reti fatte e Rachele Barion (Hc Riva) come migliore giocatrice della fase finale.

LE DICHIARAZIONI. “Una vittoria per il nostro hockey che pian piano risale la china e torna in serie A1 dopo un anno straordinario. Grazie al lavoro di Martina Chiricò, nella fase finale la nostra squadra si è dimostrata superiore sia a Galatea che a Hc Riva” ha detto Stefano Pagliara presidente del Cus Pisa. Molto soddisfatta del successo Martina Chiricò, allenatrice della squadra femminile: “Il merito di questo successo ad un gruppo di ragazze straordinarie che si sono impegnate per il raggiungimento di questo risultato, che alla fine è arrivato in maniera meritata”.

I RISULTATI. Cus Pisa - Galatea 13-0 (3-0; 3-0; 5-0; 2-0) HC Riva - Galatea 9-0 (3-0; 2-0; 1-0; 3-0) Cus Pisa - HC Riva 5-1 (2-0; 1-0; 1-0; 1-1)

LE PROTAGONISTE DEL CUS PISA HOCKEY: Trafeli, Chiricò C., Ciucci C., Ciucci V., Corradini, Costanzo, Foggi, Lanfranco, Moroz, Orengo, Piccinocchi, Proietti, Rovini, Taglioli. All. Martina Chiricò.