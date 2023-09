Capitan Veloso, ‘the mentalist’ "Testa, cuore e... compattezza"

di Michele Bufalino

PISA

Il carisma e la voglia di mettersi in gioco, con una volontà ferrea anche a 37 anni d’età. Così Miguel Veloso si è preso il Pisa Sporting Club dentro e fuori dal campo. Nel corso di Modena-Pisa infatti il centrocampista è stato investito dell’onere e dell’onore della fascia di capitano, aggiungendosi così alla ‘vecchia guardia’ composta da Alessandro De Vitis, Gaetano Masucci, Antonio Caracciolo e Marius Marin. La decisione del tecnico di affidargli la fascia arriva da lontano, fin dal suo arrivo in nerazzurro. Il giocatore infatti ha stretto importanti rapporti con i più giovani, aiutandoli a esprimersi su ottimi livelli. Insieme ai nuovi arrivati d’esperienza, da Valoti a D’Alessandro, passando per Barberis, Miguel Veloso è tra coloro che stanno aiutando a compiere un cambio di passo all’interno dello spogliatoio, cercando risolvere una volta per tutte le criticità e le problematiche che lo scorso anno, a livello di testa, hanno inciso in negativo sul finale di campionato della squadra. Da "professore" a "psicologo", Veloso sta portando la sua grande esperienza in campo nazionale e internazionale nello spogliatoio, cementando e facendo sedimentare anche i dettami dell’allenatore Alberto Aquilani, con cui c’è grande rispetto, tanto da fargli giocare da titolare tutte e tre le prime gare di campionato. Anche sui social il calciatore ha pubblicato un manifesto del suo credo calcistico: "Serve testa, cuore, compattezza e più di tutto continuare ad aver fiducia in quello che stiamo costruendo. Rialziamoci subito con convinzione e voglia di migliorarci".

Sono le parole di Miguel Veloso dopo la sconfitta di Modena. Cultura del lavoro dentro e fuori dal campo. "C’è ancora tanto da migliorare ma continuiamo a lavorare con fiducia", ha continuato il giocatore, all’interno dei suoi post social. Divertenti, per i tifosi, anche i siparietti con Beruatto: "Non è la forza che ti manca" ha scritto un paio di volte Miguel Veloso al terzino nerazzurro, stuzzicandolo, salvo poi chiamarlo affettuosamente "mostro" dopo una buona prestazione. Un rapporto positivo che si percepisce anche da queste piccole cose. Nel frattempo dal campo di San Piero a Grado il Pisa prosegue la sua preparazione in vista della sfida col Bari di sabato 16 settembre all’Arena Garibaldi. Emergono anche buone notizie con Ernesto Torregrossa che sta guarendo dal suo infortunio muscolare. Lunedì infatti l’attaccante dovrebbe tornare in gruppo. Infine un giallo legato a Roko Jureskin. Oggi è l’ultimo giorno di mercato per il Lecco, con il giocatore che è promesso sposo di questi ultimi, ma il suo passaggio non più così scontato. Sembra infatti che il terzino abbia espresso la volontà di restare in nerazzurro, ma si deciderà tutto oggi.