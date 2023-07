Canottieri Arno, ottimi risultati agli Internazionali di Canoa Velocità ad Auronzo di Cadore

Importanti piazzamenti per la Canottieri Arno agli internazionali di canoa velocità svoltasi ad Auronzo di Cadore. Sulla distanza dei 1000m importanti, nella categoria senior, i risultati di Niccolò Ricardi e Enrico Donatelli, arrivati in finale B in K1 e finale in K2, mentre nella categoria ragazzi ottime performance del K4 composto da Burchi, Salvadori, Campus e Giari e del K2 Doveri-Gazzotti. Da segnalare anche Nicole Grassi che ottiene un’ottima semifinale. Le maggiori soddisfazioni della giornata, però, arrivano nella categoria Junior dove Giovanna Andreotti riesce a posizionarsi terza in K1 e dove Matthew Maglia, in equipaggio misto con gli atleti del Bardolino e della Sestese, conquista l’oro nel K4 in una gara dominata. Sui 500m Maglia si ripete e conquista l’argento nel K4 junior, mentre il K4 senior misto composto da Andreotti, Donatelli, Ricardi e Maglia ottiene un ottimo terzo posto. Sempre nella categoria Senior l’equipaggio misto composto da Ricardi e Andreotti ottiene l’ottava posizione finale, nella categoria ragazzi, il K4 e il K2 mancano la finale di pochissimi decimi. Sulla breve distanza dei 200 m le grandi prestazioni per gli atleti della Canottieri Arno continuano. Andreotti nel K1 Junior conquista il bronzo mentre Maglia, in equipaggio misto con Dalla Rosa del CK Sestese, conferma il suo grande periodo di forma con un altro argento. Da sottolineare anche i risultati ottenuti nella categoria ragazzi dove il K4, dopo aver sfiorato la finale sia nei 1000 che nei 500, riesce ad ottenere la finale e a classificarsi nono. Il K2 Doveri-Gazzotti, invece, sfiora ancora la finale mentre il K2 misto Giari-Grassi ottiene un’importante semifinale. Amara, invece, la finale del K4 misto di Burchi, Salvadori, Grassi e Gazzotti: quarti ad una manciata di decimi dal podio. Nella gara sui 5000 metri, invece, dove per la società pisana spicca il risultato di Maglia e Donatelli nel K2 Senior dove registrano il secondo tempo in una gara estenuante fisicamente e mentalmente e per gran parte del tempo condotta.