Calcio.Terza: Terricciola inarrestabile

Pisa 24 novembre – Sarà difficile per tutti fermare un Terricciola devastante e sempre a punteggio pieno nel girone A di Terza Categoria. Sei partite, sei vittorie, diciotto punti, diciasette gol fatti e solo cinque subiti. La squadra di mister Perugi è una schiacciasassi che ha già sei punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Niente da fare per il Pappiana battuto 3 – 1 con la doppietta di Bertini, capocannoniere del campionato con cinque reti, ed il sigillo di Mattolini. Per gli ospiti, comunque in partita sino alla fine, la rete di Carrara. Al secondo posto La Fornace che vince 4 – 2 contro la Popolare Cep sempre ferma a sei punti. La doppietta di Martone e le reti di Maneschi e Fontanelli, tutte nella ripresa, rendono vane le marcature di Policella e Santi per gli ospiti.

Insieme a La Fornace occupa la seconda piazza anche Il Romito che piega 2 – 1 la resistenza del Ponteginori. In doppia cifra anche il Montefoscoli e la Bellani: le due squadre si sono affrontate ed è stata per certi versi clamorosa la vittoria del Mobntefoscoli che si è imposto 0 – 3 al ‘Bronzini’ di Gagno contro i rossoblù padroni di casa. La doppietta di Guerrini e la rete di Sanna hanno chiuso la gara già all’inizio della seconda frazione. Dunque una classifica già spaccata da quattro punti tra le prime cinque della classe e tutte le altre che vanno dai sei punti ai tre del fanalino di coda Montopoli. Proprio quest’ultimo si è preso la soddisfazione della prima vittoria stagionale superando 2 – 1 in casa il Filettole.

La classifica cannonieri è guidata come detto da Bertini del Terricciola, affiancato a quota cinque da Orlandini del Ponteginori. Nel prossimo turno La Fornace ed Il Romito proveranno ad approfittare del riposo del Terricciola, rispettivamente sul campo del Montefoscoli e su quello del Filettole. Fabrizio Impeduglia