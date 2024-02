Calcio. Terza: tutte a forza tre

Pisa 1 febbraio 2024 – Ben venti reti nel girone A di Terza Categoria. Quattro vittorie interne, un pareggio ed un successo esterno nella seconda giornata del girone di ritorno. Terricciola al comando con trentasette punti in quattordici gare, seguito da La Fornace con trentaquattro ma con tredici partite giocate, una in meno della capolista. Capolista che ha travolto in casa per 3 – 0 il Ponteginori nel testa-coda: Bertini, Nocera ed il solito Villa a tabellino. Con lo stesso risultato La Fornace ha piegato sempre in casa il Montopoli con i gol di Gendusa, Bernacchi e Barneschi. Al terzo posto Il Romito che espugna il ‘Bronzini’ di Gagno a Pisa, feudo della Bellani, per 0 – 3 grazie alla doppietta di Pierini ed alla rete di Verdiani e non molla la prese a ridosso delle due squadre di testa. Il 3 – 0 è stato dunque il risultato preferito dalle tre compagini sul podio. Ed hanno messo tre reti a segno anche Legoli e Popolare Cep che si sono sfidate in casa dei primi ed hanno pareggiato raccogliendo un punto per parte. Cioni, Guidi e Santi a segno per gli ospiti, doppietta di Di Benedetto e firma di Pardossi per i locali. Il Pappiana ha vinto il derby contro il Filettole: 2 – 0 con gol di Corti e Volpi. Pappiana straordinariamente quinto dopo una sontuosa rimonta, Filettole terzultimo insieme alla Bellani. Una doppietta di Bresci consente al Via di Corte di mandare a casa battuto il Pisa Ovest (2 – 1). Sesto posto per gli ospiti scavalcati dal Pappiana. Il prossimo turno ha in programma il big-match tra La Fornace e gli ospiti de Il Romito. Una vittoria di una delle due squadre indirizzerebbe la parte finale della stagione. In campo anche per il derby pisano Pisa Ovest – Bellani, mentre il Pappiana sarà sul campo della Popolare Cep.

Fabrizio Impeduglia