Calcio. Terza: Terricciola rallenta, ecco La Fornace

Pisa 28 febbraio 2024 –– Il Terricciola conserva il primato del girone A di Terza Categoria ma i festeggiamenti post vittoria della Coppa Provinciale l’hanno probabilmente un po’ distratta. Il Legoli infatti compie l’impresa e pareggia 1 – 1 sul campo della capolista: ospiti in dieci già alla fine del primo tempo, Terricciola che ad inizio ripresa trova anche il gol del vantaggio con Iacopini, ma il Legoli non molla e pareggia con Marconcini. Inutili i successivi assalti del Terricciola perché il risultato di parità non muta sino alla fine. Dunque Terricciola che sale a quarantasette punti, a più quattro su La Fornace che però ha una partita in più da giocare. Proprio La Fornace batte 4 – 2il Filettole con i gol di Castelli, Barani, Bernacchi e Maneschi, mentre per i giallo neri ospiti a segno Lucchesi e secondo gol un’autorete. La Fornace ha quarantatre punti e rincorre la capolista, con Il Romito in terza posizione ben lontano con trentasei punti a parità di gare giocate. Il Romito deve fare attenzione anche alla forbice per giocare i play-off. Non ci voleva la sconfitta interna patita contro il Pisa Ovest per 1 – 2. La squadra pisana è quinta ma la sedia è rotta vista la forbice di punti che la divide da La Fornace (sedici). Fra Il Romito ed il Pisa Ovest, al quarto posto troviamo il Montefoscoli, capace di espugnare per 1 – 2 il campo del Via di Corte. Akpasson e Somigli rendono vana la rete di Barsotti per i locali. La squadra di mister Perini ha trentuno punti. La Popolare Cep è protagonista di una vittoria rocambolesca sul campo della Bellani nel derby pisano: la partita che ha visto ben otto gol è terminata 3 – 5 per gli ospiti. A reti bianche la sfida tra Montopoli penultimo e Ponteginori ultimo (0 – 0). Il re dei bomber è Bertini del Terricciola con sedici reti realizzate sino a questo momento.

Nel prossimo turno gare esterne molto insidiose per le due squadre di testa: il Terricciola è ospite del Pappiana, mentre La Fornace gioca sul campo di una Popolare Cep in ottima forma.