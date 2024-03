Calcio. Terza: Terricciola - La Fornace che sfida!

Pisa 8 marzo 2024 – Sempre più avvincente la corsa al primo posto nel girone A di Terza categoria. Il Terricciola esce vittorioso anche dalla difficile trasferta sul campo del Pappiana: la squadra di mister Perugi si impone in trasferta per 1 – 2 proprio nel finale con una rete nel recupero di Iacopini, dopo il botta e risposta tra Regoli ed il momentaneo pareggio di Stabile. Un bel Pappiana che esce dal campo amareggiato per non aver raccolto nulla a fronte di un’ottima prestazione contro la capolista. Terricciola dunque prima da solo con cinquanta punti tondi tondi, frutto di sedici vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta nelle diciannove gare disputate. Cinque ancora le side che attendono il Terricciola.

Secondo posto con una gara in meno giocata per La Fornace, che a quarantasei punti in classifica, quattro in meno rispetto alla capolista. La squadra di mister Rossi ha espugnato il campo della Popolare Cep per 0 – 2 con le reti di Fontanelli e Martinelli. Nel prossimo turno il Terricciola riposa mentre La Fornace riceve in casa il Montefoscoli: una gara da vincere assolutamente per credere ancora nella promozione diretta, Ma non sarà per niente semplice perchè il Montefoscoli è in gran forma ed ha rifilato un tennistico 6 – 1 alla Bellani confermando più che mai il suo quarto posto con trentaquattro punti. A segno Guerrini con una doppietta e poi Gherardini, Fegatilli, Costagli e Giuntini. Un Montefoscoli che ha nel mirino Il Romito terso con trentasette punti. Il Romito ha pareggiato 1 – 1 col fanalino di coda Ponteginori: Benvenuti e Cappelli a segno.

Bel successo del Montopoli penultimo al ‘Ridondelli ‘ di Filettole contro la squadra di casa. Un successo che porta gli ospiti in classifica ad un solo punto rispetto proprio ai padroni di casa. Il gol decisivo è stato messo a segno da Lleshi (0 – 1). La Bellani sconfitta come visto a Montefoscoli è quartultima. Il Legoli batte 2 – 1 in casa il Via di Corte e lo scavalca in classifica: la doppietta di Volpi rende vana la marcatura di Colombini. Il Pisa Ovest che ha riposato rimane al quinto posto ma la forbice lo esclude dai play-off. Il re dei bomber è Bertini del Terricciola, seguito dal compagno di squadra Villa che ha realizzato due reti in meno.

Prossimo turno come visto decisivo per La Fornace in casa al ‘Corsi’ di Calcinaia contro il Montefoscoli (domenica alle ore 15). La bellani attende il Legoli mentre il Romito aspetta il Filettole.Il Montopoli riceve la Popolare Cep, il Pisa Ovest il Ponteginori, mentre il Pappiana gioca a Via di Corte.