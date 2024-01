Calcio. Terza: Terricciola espugna Musigliano

Pisa 25 gennaio 2024 –– La prima giornata di ritorno del girone A di Terza Categoria lancia il Terricciola al comando solitario. La capolista si impone 0 – 2 al ‘Saviozzi’ di Musigliano sul campo del Pisa Ovest grazie alla rete immediata di Villa, capocannoniere del campionato con dodici centri, ed al raddoppio di Iacopini nella ripresa. Sono trentaquattro i punti per la squadra di mister Perugi che ha vinto undici volte, ha pareggiato una volta ed ha perso solo una gara. La Fornace seconda con trentuno punti non è da meno dato che ha giocato una gara in meno ed ha osservato il proprio turno di riposo. Al terzo posto Il Romito che ha liquidato 2 – 0 il Via di Corte con i gol di Manetti e Scarfone, quarto il Montefoscoli che ha espugnato il campo della Popolare Cep per 1 – 3. La doppietta di Giuntini ed il gol di Somigli, hanno reso vana la rete locale di Pedone. Con questi tre punti la squadra di mister Perini ne conserva ben sette di vantaggio sul Pisa Ovest quinto. Con una doppietta di Gesi il Pappiana passa a Ponteginori e si insedia al sesto posto. Tra Filettole e Legoli al ‘Ridondelli’ è pareggio a reti bianche. Altro pareggio, per 1 – 1 quello tra i padroni di casa del Montopoli a segno con Lleshi e gli ospiti in gol con Spitale a pochi minuti dal termine.

La prossima giornata vede il testa-coda Terricciola - Ponteginori: occasione per la fuga della capolista

Fabrizio Impeduglia