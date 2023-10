Calcio. Terza: Terricciola al comando

Pisa 28 ottobre 2023 – Il girone A della Terza Categoria pisana premia il Terricciola primo in classifica a punteggio pieno con nove punti in tre partite, dieci gol fatti e solo due subiti. Nell’ultimo turno è ‘manita’ al Filettole: un 5 – 0 firmato dalle reti di Villa, Bertini, Nocera, Regoli ed un’autorete. La squadra di mister Perugi domina ed in questo weekend è ospite della Popolare Cep, squadra indidiosa. Una Popolare che nell’ultimo turno ha fatto un bel risultato vincendo 2 – 4 a Pappiana con le reti di Policella, Santi, Cavicchi e Becattini. Tre punti che l’hanno portata a quota sei punti e quindi potenzialmente in grado di agganciare la capolista Terricciola in caso di vittoria nello scontro diretto. La doppietta di Bognanni non ha impedito la sconfitta al Pappiana di mister Telluri che ha tre punti in tre partite. Il Romito ha pareggiato 1 – 1 in trasferta sul campo de La Fornace: botta e risposta Fillanti – Pierini con i pontederesi a quota sette, tre in più dei padroni di casa. In questo turno Il Romito ospita il Montopoli fanalino di coda, mentre La Fornace è ospite del Pisa Ovest.

Il Legoli si sbarazza del Montefoscoli 3 – 1 con le reti di Pardossi, Santoni e Di Benedetto (Guerrini L. per il Montefoscoli. Legoli a sei punti e Montefoscoli che rimane a tre in attesa di sfidare il Pappiana: una sfida, quest’ultima, tra due squadre in cerca di riscatto per risalire la classifica per ora al di sotto delle attese per entrambe. La doppietta di Colombini consente al Via di Corte di avere la meglio sul Ponteginori che, insieme al Montopoli è sempre a zero punti. Via di Corte atteso al ‘Ridondelli’ di Filettole dai gialloneri padroni di casa. Il Ponteginori riceve la Bellani: una Bellani carica dopo il successo nel derby contro il Pisa Ovest per 3 – 2. Doppietta di Spitale e rete di Barretta per i rossoblù di Gagno che si aggiudicano il derby pisano rendendo vane le realizzazioni di Nacci su calcio di rigore e di Bensi. Ora al Pisa Ovest non resta che cercare il riscatto contro La Fornace, ma non sarà certo impresa facile visto il valore degli ospiti.

Una squadra che proverà ad allungare è Il Romito che ospita il Montopoli: con una vittoria sarà come detto doppia cifra per la squadra di mister Leggerini. Villa del Terricciola è il capocannoniere di questo girone giunto alla quarta giornata del girone di andata. Fabrizio Impeduglia