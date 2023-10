Calcio. Terza: sei vittorie, nessun pareggio

Pisa 13 ottobre 2023 – Il girone A della Terza Categoria pisana registra sei vittorie e nessun pareggio nella prima giornata di campionato. Ben cinque successi interni col fattore campo determinante ed uno solo esterno. Gare combattute ed equilibrate con una gran voglia di vincere all’esordio. Nessun pareggio è un dato indicativo, nessuno si è accontentato. La vittoria più schiacciante è stata quella del Pappiana con un poker (4 – 0) calato al Ponteginori. Una vittoria che la squadra di casa ha dedicato al dirigente Maccheroni, scomparso in settimana. La Bellani all’esordio si impone 4 – 1 sul Montopoli grazie alle reti messe a segno da Turini, Tranquillo, Ponzini e Spitale. Il Legoli piega 3 – 0 il Filettole di mister Verdecchia, mentre con lo stesso risultato il Montefoscoli supera la Popolare Cep. Troppo forte la squadra di casa contro quella ospite, con un primo tempo che archivia la sfida anzitempo. Il Terricciola batte 2 – 1 il Pisa Ovest grazie ad una doppietta di Villa. Parte subito bene dunque la compagine di casa, mentre il Pisa Ovest si lecca la ferita di questa sconfitta all’esordio. Bel successo de Il Romito che espugna il difficile campo del Via di Corte. Decisiva la doppietta di Scarfone nell’1 – 2 ospite Il prossimo turno vede il derby tra Pappiana e Filettole, il Romito attende la Bellani, mentre il Montopoli aspetta La Fornace che ha riposato nel primo turno, essendo un girone da tredici squadre. Il Pisa Ovest proverà a riprendersi contro l’ostica Via di Corte, mentre il Terricciola va a Ponteginori. Infine la Popolare Cep affronta in casa il Legoli.