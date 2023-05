Calcio. Terza: rush finale per i play-off

Pisa 9 maggio 2023 – La ventinovesima giornata di campionato nella Terza Categoria pisana ha visto il pareggio a reti bianche (0 – 0) tra il Corazzano campione e promosso In Seconda Categoria e gli Ospedalieri secondi della classe. Un buon punto per la squadra di mister Palla che però è stata agguantata dal Via di Corte che ha vinto 1 – 2 sul campo del Perignano con le reti di Brogi e Macelloni. Ora Ospedalieri e Via di Corte hanno cinquantatre punti in classifica, tre in più della quarta Atletico che ha vinto 0 – 3 sul campo del fanalino di coda Montopoli.

Al quinto posto il Montefoscoli che è andato a vincere per 1 – 5 al Comunale ‘Abetone’ di Pisa contro i padroni di casa della Freccia Azzurra. Risultato roboante che mette in evidenza lo stato di forma del Montefoscoli di mister Perini che può rivelarsi la grande sorpresa di questi play-off se riuscirà ad entrarci. Perché in corsa ci sono sempre l’Oltrera e La Fornace. I pontederesi hanno espugnato Marciana 0 – 1 guadagnandosi ancora la possibilità di qualificarsi, mentre La Fornace è stata clamorosamente battuta in casa dallo Zambra, sempre per 0 – 1. Una sconfitta che si configura come un’autentica disfatta per La Fornace, che adesso rischia.

Il Ponteginori ha travolto il Litorale Pisano a Marina di Pisa per 1 – 6. Ponteginori quartultimo con trentuno punti, due in più dello Zambra terzultimo. Marciana penultimo con diciotto, chiude il Montopoli con quattro punti, frutto di quattro pareggi e nessuna vittoria in questa stagione. Il capocannoniere del campionato è Rexephaj degli Ospedalieri con ventidue centri stagionali.

Fabrizio Impeduglia