Calcio. Terza: podio invariato nel girone A

Pisa 16 febbraio 2024 –– Terricciola primo, La Fornace seconda, Il Romito terzo. Cambia poco nel girone A della Terza Categoria pisana: non mutano le posizioni del podio e nemmeno le distanze, di certo c’è solo una gara in meno da giocare. Sedici gare per la capolista Terricciola ed Il Romito, quindici quelle giocate da La Fornace. Nell’ultimo turno il Terricciola di mister Perugi si è sbarazzato della Popolare Cep per 2 – 0 con le reti di Bertini e Mattolini. Niente da fare per la formazione ospite che resiste un tempo per poi crollare nella ripresa, con la capolista che fallisce anche il rigore della terza rete. Terricciola dunque primo con quarantatre punti, sei in più de La Fornace che ha battuto 3 – 2 il Pisa Ovest. Locali a segno con una tripletta dello scatenato Fontanelli che raggiunge la doppia cifra stagionale in classifica marcatori (dieci). Per il Pisa Ovest è inutile la doppietta di Scardaci: sesto posto per la squadra pisana ma con ventuno punti ed una forbice che si allarga sempre di più mettendo di fatto fuori dai giochi le speranze play-off. Il Romito espugna Montopoli imponendosi per 1 – 2 in trasferta. Benincasa e Lazzerini firmano il successo pontederese rendendo vana la rete dei padroni di casa siglata dall’albanese Lleshi. Al quarto posto il Montefoscoli con ventotto punti, battuto dal Pappiana quinto con ventitre per 1 – 0. Successo pesante per i sangiulianesi che credono in piazzamento play-off grazie alla rete della vittoria segnata da Yanga a metà ripresa direttamente su calcio di punizione. Nel finale ci sarebbe anche la possibilità del raddoppio, ma il rigore calciato dai locali viene respinto dal portiere ospite. Tra Via di Corte e Filettole finisce 1 – 1: Iacobellis per i padroni di casa pareggia l’iniziale vantaggio ospite messo a segno da Coptu. Un punto ciascuno che di fatto non accontenta nessuno. Il re dei marcatori è Bertini del Terricciola con quindici reti, insidiato dal compagno di squadra Villa con tredici. Sul podio Policella della Popolare Cep con undici reti. Nel prossimo turno un interessante Montefoscoli – Terricciola rappresenta il big-match della giornata, ma c’è anche una sfida storica del calcio locale: quella tra il Filettole e la Bellani che si disputerà al ‘Ridondelli’.