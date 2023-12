Calcio. Terza: La Fornace aggancia Terricciola

Pisa 22 dicembre 2023 – In Terza Categoria, nel girone A La Fornace supera 2 – 0 il Terricciola e l’aggancia in testa alla classifica. Scontro diretto fatale per la capolista che adesso deve condividere il primato con gli avversari. Venticinque punti per entrambe le squadre, con otto vittorie, un pareggio ed una sconfitta in queste prime dieci gare di campionato. Una rete in più segnata da Terricciola (ventisette) ed anche quattro reti subite in meno (nove). Terzo posto per Il Romito con ventitre punti, tutte le altre sembrano già fuori dai giochi per il primato. Chiudono la classifica il Ponteginori con sei punti, ed il Pappiana con sette ma che deve recuperare due partite. Il capocannoniere è Bertini del Terricciola con nove centri stagionali. Nel girone B, Avane in testa con ventidue punti nelle nove gare disputate, seguita da La Corte con diciannove ma con due gare in meno. Terzo posto per il Perignano con diciassette punti che supera 4 – 2 il Ponzano con le reti di Bullari, Amatu, Misiti e Pellicci. Ponte a Elsa quarto con quindici punti, Oltrera quinto con quattordici. Lo Zambra si è ritirato dal campionato prima del termine del girone di andata, quindi sono stati tolti i punti a coloro che avevano pareggiato o vinto con i biancoazzurri. Ultimo il Marciana con un punto ed unica squadra a non aver ancora vinto. Il capocannoniere è Viti dell’Avane con otto reti.