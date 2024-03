Calcio. Terza: La Corte vince ed accorcia

Pisa 8 marzo 2024 – Come il girone A, anche il girone B vede due squadre appese ad un filo pronte a lottarsi il primo posto e dunque la promozione diretta sino all’ultimo istante della stagione regolare. L’Avane capolista si fa fermare a Casteldelbosco sul pareggio per 2 – 2: Kerciku e Mehja a segno per i locali, mentre per gli ospiti doppietta di Viti che con questi due gol diventa capocannoniere del campionato con undici centri scavalcando Cascioli del Porta a Lucca fermo a dieci. Avane dunque a trentasette punti che però se ne fa recuperare due da La Corte vittoriosa 0 – 2 sul campo del fanalino di coda Marciana nel posticipo di lunedì. Dunque la giornata sorride decisamente a La Corte che si porta ad un solo punto ma soprattutto ha una gara in più da giocare rispetto all’Avane capolista. Avane che sabato attende proprio il Marciana al ‘Gavazzi’ (ore 15), mentre La Corte torna in campo mercoledì 13 al Vecchio Comunale di Calci contro il Casteldelbosco per il recupero della sesta giornata di campionato (ore 21). Al terzo posto con trentadue punti il Perignano che ha vinto in trasferta contro la Freccia Azzurra grazie ad una rete messa a segno da Ribaudo (0 – 1). Quarto il Porta a Lucca che nel recupero infrasettimanale contro il Marciana ultimo non è andato oltre l’1 – 1 fermandosi a quota ventotto e sprecando una grande occasione per avvicinare proprio il Perignano. Al quinto posto il Ponte a Elsa, gara rinviata contro l’Oltrera e distante invariate: Ponte a Elsa quinto con ventisei punti, Oltrera sesto con ventiquattro. Il gol di Bagnoli ha permesso al Fucecchio di superare di misura il Ponzano (1 – 0) ed avvicinarlo in classifica: Fucecchio nono con diciannove punti, Ponzano ottavo con venti. Una vittoria dunque pesante. Calasanzio terzultimo con diciotto punti. Chiudono Freccia Azzurra e Marciana con sette: il pareggio col Porta a Lucca e valso l’aggancio marcianese. Il prossimo turno ha in programma Calasanzio – Casteldelbosco (stasera alle ore 21 a Pagnana), Perignano – Fucecchio (domenica alle ore 15 al ‘Biasci’ di Lari), il derby empolese Ponzano – Ponte a Elsa (sabato alle ore 17.45), e quello pisano Porta a Lucca – Freccia Azzurra (lunedì sera in posticipo alle ore 20.45 allo ‘Scirea’ di Arena Metato).