Calcio. Terza: La Corte che partenza!

Pisa 13 ottobre 2023 – Il girone B della Terza Categoria pisana vede solo un pareggio, quello del posticipo tra l’Oltrera ed il Calasanzio terminato 1 – 1. Le altre cinque sfide sono altrettanti vittorie, due interne e ben tre esterne. Lo Zambra passa di misura sul campo della Freccia Azzurra per 0 – 1 grazie ad una rete messa a segno sul calcio di rigore da Dendi. In una gara vibrante e ricca di reti i Giovani Fucecchio si impongono sul Marciana per 3 – 2, mentre il derby empolese tra i padroni di casa del Ponzano e gli ospiti dell’Avane se lo aggiudicano i secondi di misura per 0 – 1. La rete da tre punti è immediata, e la realizza Reali. Gli ospiti giocano bene, colpiscono due pali e si portano via i tre punti col minimo sforzo nonostante i tentativi dei locali di recuperare lo svantaggio. La Corte piazza lo 0 – 3 a Lari contro il Perignano: Magagnini, Burchi e Mangone firmano il successo da tre punti per la squadra di mister Giaconi. Il Ponte a Elsa batte 2 – 1 il Casteldebosco con i gol di Bettarini e del Vigo. Prossimo turno col Perignano che fa visita all’Avane e con un altro derby empolese, quello tra Calasanzio e Ponzano.Derby anche tra Casteldelbosco ed Oltrera, mentre La Corte riceve il Porta a Lucca che ha osservato il proprio turno di riposo alla prima giornata. Il Marciana riceve il Ponte a Elsa, mentre a Zambra arriva il Fucecchio.