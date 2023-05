Calcio. Terza: gran lotta per i play-off

Pisa 3 maggio 2023 – Il Corazzano già campione e promosso in Seconda Categoria si impone 0 – 2 a Latignano sul campo del Marciana.

Gli Ospedalieri battono 3 – 1 La Fornace nel big-match di giornata e conservano il secondo posto a quota cinquantadue punti a due giornate dalla fine. Terza piazza per il Via di Corte che vince 0 – 1 il posticipo sul campo dello Zambra. Sono cinquanta i punti per il Via di Corte, tre in più dell’Atletico Cascina quarto che ha calato il poker sulla Freccia Azzurra (4 – 1).

Quinti posto a pari merito per La Fornace sconfitta dagli Ospedalieri e per il Montefoscoli che ha operato l’aggancio superando 3 – 0 il Litorale Pisano. Spera ancora l’Oltrera settimo con quarantacinque punti: pontederesi sconfitti 1 – 2 in casa dal Legoli. Romaiano ottavo col 2 – 0 al Perignano. Il Ponteginori cala il poker col Montopoli: 4 – 0. Rush finale incandescente in queste due giornate per la lotta play-off.

Fabrizio Impeduglia