Calcio. Terza: e' bagarre nel girone B

Pisa 28 ottobre 2023 – Tre squadre in testa nel girone B della Terza Categoria pisana con larga rappresentanza empolese. Il Calasanzio si è imposto 2 – 4 a Perignano nella terza giornata ma ieri sera ha perso in casa 1 – 3 nell’anticipo contro il Porta a Lucca. Due risultati che lo tengono momentaneamente in testa con sette punti ma già col quarto turno disputato: due vittorie, un pareggio ed ora la prima sconfitta. A sette punti anche l’Oltrera e l’Avane. I pontederesi nel terzo turno hanno liquidato 3 – 1 il Marciana nel posticipo del lunedì, mentre l’Avane, sempre lunedì sera è stato protagonista di un rocambolesco 3 – 4 sul campo del Porta a Lucca. In questo turno l’Oltrera se la vedrà con lo Zambra in trasferta e non sarà una passeggiata: i locali hanno una rosa competitiva e determinata al raggiungimento di obbiettivi.

L’Avane attende La Corte per una gara che promette scintille: Avane in testa come detto ma La Corte già a sei punti a punteggio pieno nelle due gare finora giocate. Gli ospiti sono forti, squadra vera con elementi di grande qualità. A sei punti insieme a La Corte troviamo il Ponte a Elsa che ha visto il rinvio della propria gara interna contro lo Zambra e che in questo weekend è ospite al Comunale ‘Abetone’ dei locali della Freccia Azzurra. Una Freccia che si è ritrovata a Fucecchio una settimana fa imponendo lo 0 – 0 a reti bianche alla formazione locale ed ottenendo il suo primo punto stagionale dopo la sconfitta patita all’esordio ad opera dello Zambra per 0 – 1. Lo Zambra ha quattro punti in due partite e come visto è pronta ad ospitare l’Oltrera. Ponzano ad un punto dopo il pareggio col Casteldelbosco, e quest’ultimo a due punti dopo il pareggio scoppiettante per 3 – 3 di ieri sera nell’anticipo a Pontedera contro il Perignano. Perignano di mister Gliatta che ha due punti in tre gare: due pareggi ed una sconfitta.

Il Porta a Lucca che ha conquistato i primi tre punti sul campo del Calasanzio, lascia quota zero al Marciana pronto a sfidare il Ponzano e magari a scavalcarlo di ben due punti in caso di vittoria. Sicuramente un girone che sta dimostrando equilibrio fra le compagini: è ancora presto per delineare le ambizioni di ciascuna squadra in pista. Occorrerà ancora qualche partita. Fabrizio Impeduglia