Calcio. Terza: è ancora festa Avane

Pisa 28 febbraio 2024 –– Nel girone B può festeggiare l’Avane che batte 2 – 1 il Calasanzio con le reti di Mouhti e Khazen (per gli ospiti Gjelai). Un successo che porta la squadra di casa a trentasei punti, da sola al primo posto. Questo anche perché La Corte è stata costretta al rinvio della gara contro il Casteldelbosco. Rinviata Porta a Lucca – Marciana, mentre il Ponzano ha vinto a tavolino per 3 – 0 dato che gli ospiti della Freccia Azzurra non si sono presentati. L’Oltrera ha travolto il Fucecchio per 4 – 1 (2 – 0 il parziale della prima frazione fra le due squadre). Pontederesi che salgono a ventiquattro punti. Cascioli del Porta a Lucca è il bomber di questo girone con dieci reti, incalzato da Viti dell’Avane con nove. Nel prossimo turno Avane impegnato nella difficile trasferta a Casteldelbosco, mentre la Freccia Azzurra attende il Perignano terzo con ventinove punti. Fucecchio aspetta Ponzano, Oltrera atteso a ponte a Elsa, infine gran derby cascinese tra Via di Corte e Marciana.