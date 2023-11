Calcio. Terza: derby Popolare Cep - Bellani

Pisa 10 novembre 2023 – In campo anche in Terza Categoria. Il Terricciola è regina del girone A della Terza Categoria pisana: la capolista a punteggio pieno (dodici punti in queste prime quattro partite) è ospite sabato alle ore 15 del Legoli (quinto posto, sei punti). Al secondo posto Il Romito che gioca domenica sul campo del Pisa Ovest. Sabato in programma alle 14.30 Filettole – La Fornace, Montefoscoli – Via di Corte, e Ponteginori – Montopoli. Lunedì, oltre a Pisa Ovest – Il Romito, c’è attesa per il derby pisano tra la Popolare Cep e la Bellani. Rossoblù ospiti terzi in classifica con sette punti in queste prime quattro gare. Nel girone B di Terza Categoria La Corte è grande protagonista. Primo posto in classifica a punteggio pieno con nove punti in tre gare: tre vittorie, l’ultimo in trasferta nell’empolese sul campo dell’Avane per 1 – 2. Stasera la capolista è ospite del Casteldelbosco alle ore 21 per la sua seconda trasferta consecutiva. In campo anche il derby empolese Calasanzio – Avane, mentre a Fucecchio i Giovani locali aspettano l’Oltrera. Domenica alle ore 14.30 si gioca Zambra – Perignano, mentre alle ore 15 Freccia Azzurra – Ponzano al Comunale ‘Abetone’ di Pisa. Lunedì si completa il programma di questa sesta giornata con il posticipo serale (ore 21) tra il Marciana ed il Porta a Lucca.

Fabrizio Impeduglia